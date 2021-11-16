موعد مباراة فرنسا وفنلندا في تصفيات كأس العالم.. القنوات الناقلة

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يحل منتخب فرنسا ضيفا ثقيلا على نظيره الفنلندى، في المواجهة المقرر إقامتها في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "هلسنكي الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة فنلندا وفرنسا على قناة "beIN Sports 1 HD Premium"، ومنصة "beIN Sports Connect".

وأصدر الاتحاد الفرنسي بياناً رسمياً، أفاد خلاله إصابة بوجبا في الفخذ الأيمن، ووسيغيب عن منتخب بلاده أمام كازاخستان يوم 13 نوفمبر، وفنلندا يوم 16 من الشهر نفسه".

تلقي فريق مانشستر يونايتد خسارة أمام غريمة التقليدي مانشستر سيتي، بنتيجة 0-2 في المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم بالديربي ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "أولد ترافورد".

و تحدث النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن المباراة قال ، "بدأنا المباراة بشكل سيئ للغاية، وتألق دى خيا أبقانا في المباراة، السيتي لعب بشكل جيد، إنهم لا يمنحونك فرصاً للفوز بالكرة عليهم، لذا امتدحهم ولكن يجب علينا أن نتحسن في الفترة المقبلة".

وجاء التشكيل مانشستر يونايتد كالأتي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: ليندلوف، ماجواير، بايلي

خط الوسط: بيساكا، ماكتومناي، فريد، شاو

خط الهجوم: فيرنانديز، رونالدو، جرينوود.

جاء تشكيل السيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، ستونز، كانسيلو

خط الوسط: دي بروين، جوندجان، رودريجو

خط الهجوم: فودين، خيسوس، سيلفا.