/661541/موعد-مباراة-تونس-ضد-زامبيا--فى-تصفيات-كأس-العالم

يدخل منتخب تونس مباراته اليوم امام نظيرة زامبيا فى الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، ويتنافس منتخبا تونس وغينيا الاستوائية على تذكرة التأهل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث يتساوى الثنائي برصيد 10 نقاط ويلتقى نسور قرطاج مع زامبيا في رادس، بينما ستكون غينيا فى مواجهة سهلة مع موريتانيا .

خسر المنتخب التونسي أمام نظيره غينيا الاستوائية بهدف نظيف على ملعب "مالابو"، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ليتم تعقيد موقف تونس نحو التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكاس العالم، وجائت الهزيمة غير متوقعة أمام غينيا حيث ظهر نسور قرطاج بشكل سئ خلال مجريات اللقاء.

وأحرز بابلو غانيت هدف غينيا والمباراة الوحيد، ايكون فوز هام لأصحاب الأرض ودخولهم المنافسة بقوة لخطف بطاقة التأهل للدور النهائي للتصفيات من المنتخب التونسي.

وشارك علي معلول وسيف الدين الجزيري في المباراة بشكل أساسي، بينما ظل حمزه المثلوثي على دكة البدلاء ولم يشارك بالمباراة.

وبهذه النتيجة أصبحت غينيا الاستوائية في رصيدها 10 نقاط متساوية مع تونس في نفس عدد النقاط، وتحدد الجولة الأخيرة من سيتأهل من المجموعة.

المنتخبات المتأهلة

منتخبات المتأهلة للدور النهائي وجاءت ثلاث منتخبات حسم تأهلها للدور النهائي من التصفيات بالجولة الخامسة، وهم منتخب السنغال من المجموعة الثامنة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ومنتخب مالي من المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط على الوصيف، ومنتخب المغرب من المجموعة التاسعة بفارق عشر نقاط مع الوصيف.