وزير التنمية: الرئيس يتابع المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بصورة مستمرة

جدة - نرمين السيد - شهد اللقاء متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة وبعض الملفات الخدمية التى تهم مواطنى العاصمة.

وفى بداية الاجتماع، تابع وزير التنمية المحلية، وفقا لبيان صحفى، مع محافظ القاهرة أعمال شركتى "ارتقاء" الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و"انفيروماستر" للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والمرافق العامة فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة وكذا متابعة جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فى تحسين مستوى النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الشركتين بدأت العمل حتى الآن فى 11 حى بالعاصمة المنطقتين الشرقية والغربية وجار استكمال استلام باقى الأحياء حتى ديسمبر القادم وفقاً لخطط التشغيل المعدة من الشركتين، مشيرا إلى أهمية المتابعة اليومية من نواب محافظ القاهرة ورؤساء الأحياء التى بدأ فيها عمل الشركتين لقياس مستوى النظافة فى الشارع والمناطق الحيوية والخدمية، وكذا تحسين مستوى الجمع السكنى والتجارى للمخلفات بجميع الأحياء للمساهمة فى خفض وصول القمامة إلى الشارع للحصول على رضا المواطنين.

وأكد شعراوى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالعاصمة بصورة مستمرة حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التى تمس حياته اليومية وعودة الوجه الحضارى للقاهرة فى ظل المشروعات القومية التى يجرى إنشاؤها خلال الفترة الحالية والتطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق التاريخية بالعاصمة مثل القاهرة الخديوية وحدائق الفسطاط.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه جارى التنسيق مع الوزارات المعنية بمتابعة منظومة المخلفات الجديدة لدراسة العرض المالى والفنى لشركة "انفيروادبت" للتعاقد معها والتى من المقرر أن تقوم بعمليات الرقابة والمتابعة لشركتى "ارتقاء" و "إنفيروماستر" كطرف ثالث مستقل من خلال نظام إلكترونى وكذا متابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة.

كما طالب شعراوى، بإعداد تقارير أسبوعية حول متابعة أداء الشركتين فى جميع الأحياء التى تسلمتها من هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لمراجعة الالتزامات الخاصة بالشركات وقياس مدى تحسن مستوى النظافة بتلك الأحياء ورضا المواطنين عنها ورصد أى سلبيات فى العمل للتواصل مع الشركتين والإسراع فى تعديلها على الفور.

وأشار خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى وجود تنسيق مستمر بين نواب المحافظ ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة من جانب ومع شركتى "انفيرو ماستر" و "ارتقاء" من جانب آخر وتقديم كل الدعم ليشعر المواطن بالقاهرة بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة بما يحقق رضاه عن تلك الخدمة المهمة.

وقال خالد عبدالعال، إنه تم إقامة محطة مناولة فى عين شمس وجارى الانتهاء من محطتين فى المرج وعين شمس لدعم جهود الشركات فى تحسين مستوى النظافة فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، كما شدد محافظ القاهرة على أهمية المتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لالتزامات الشركتين وفقاً لما تم الاتفاق عليه فى العقود الموقعة خاصة بعد الإلتزامات المالية من جانب الدولة.

وتم الاتفاق على أن يتم عقد اجتماعات مع مسؤولى الشركتين خلال شهر نوفمبر الجارى لمراجعة وتقييم مستوى الأداء خلال الشهرين الماضيين منذ تسليم الشركات عملها بأحياء القاهرة.

كما حرص الوزير على متابعة جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية فى أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية بالتعاون مع رؤساء الأحياء لرفع التراكمات اليومية من القمامة والمخلفات.

كما تابع اللواء محمود شعراوى وخالد عبدالعال جهود الأجهزة التنفيذية بالقاهرة لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات عَلِى أراضى وأملاك الدولة واستعادة حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون نجحت فى المرحلة الثالثة حتى الآن فى إزالة 105 حالة تعدى بالبناء عَلِى مساحة 192 ألف متر مربع، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار جهود رؤساء الأحياء بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لفرض سيادة القانون وعدم السماح بأى تعديات جديدة على أملاك وأراضى الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشهد اللقاء أيضاً متابعة جهود تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وعلى رأسها عدم السماح لأى موظف بالديوان العام للمحافظة وجميع الأحياء لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول لمكان عمله إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل pcr أسبوعيا حيث تم البدء فى تنفيذ القرار من 15 نوفمبر الجارى.

كما وجه اللواء محمود شعراوى، الأجهزة التنفيذية بالقاهرة بالمتابعة اليومية لعملية استكمال تطعيم كافة العاملين الغير مطعمين لسرعة تطعيمهم لحمايتهم من فيروس كورونا وحرصا على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين ، وشدد " شعراوى" على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية الحفاظ على سلامة وصحة مواطنى المحافظة، وكذا استمرار الحملات اليومية على المطاعم والمقاهى والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق المعلنة ومنع استخدام الشيشة.

وخلال الاجتماع تم عرض جهود المحافظة فى رفع الإشغالات وإعادة الانضباط لشوارع القاهرة بما يحقق سيولة فى حركة المواطنين والمرور بجميع أحياء العاصمة، حيث أشار خالد عبدالعال إلى الحملات المستمرة التى يقوم بها نواب مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة المعاونة فى الأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه اللواء محمود شعراوى باستمرار الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية لرفع أى إشغالات أو مخالفات والتواجد الميدانى للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء للتواصل بصورة مستمرة مع المواطنين للإستماع إلى شكواهم ومشكلاتهم والعمل على سرعة حلها.

كما تابع الوزير مع محافظ القاهرة المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2021 – 2022 وعلى رأسها تطوير ورصف بعض الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الأرصفة وكذا بعض المشروعات الخدمية الآخرى التى تهم المواطنين.

وأكد اللواء محمود شعراوى، على أهمية استمرار المتابعة لتلك المشروعات خاصة تطوير مناطق مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون بمصر القديمة وروضة السيدة 2 ومنشأة ناصر فى إطار جهود الدولة لتطوير المناطق غير المخططة، والتى يتابعها باهتمام وصورة دورية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للانتهاء منها فى التوقيات المحددة.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود المحافظة فى للتصدى لمخالفات الجراجات المغلقة أسفل العقارات بأحياء المحافظة أو التى لا تستخدم فى أغراض إنشاؤها واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى متابعة الحملات على محلات السلع الغذائية المخالفة بالعاصمة بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين لضبط السلع الغير صالحة للاستهلاك الأدمى لسلامة وصحة المواطنين وكذا المحال غير المرخصة.

ووجه وزير التنمية المحلية، بقيام رؤساء الأحياء بحملات دورية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين عَلِى المحلات المخالفة وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.