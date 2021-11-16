إشادة الرئيس السيسى بالشراكة الاستراتيجية مع روسيا تتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحف (الأخبار) و(الجمهورية) و(الأهرام) إشادة الرئيس السيسى بعلاقات الشراكة الممتدة مع روسيا، التى تكللت بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، والتى فتحت آفاقا جديدة للتعاون فى العديد من المجالات والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تلك الجارى تنفيذها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه الرئيس السيسى، أمس، من نظيره الروسى، فلاديمير بوتين، وجرت، خلال الاتصال، مناقشة تطورات أهم الملفات الإقليمية والدولية بالمنطقة، وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة التعاون فى المجالات الاقتصادية والصناعية والطاقة، كذلك استعراض مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس الروسى أكد حرص بلاده على الاستمرار فى الارتقاء بالتعاون المثمر والوثيق بين البلدين الصديقين، فضلا عن الأهمية التى يوليها للتنسيق والتشاور المنتظم مع الرئيس السيسى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

كما عبر بوتين عن تقديره الجهود الشخصية للرئيس فى هذا الإطار، التى عززت المسارات السياسية لتسوية الأزمات بالمنطقة، وهو الأمر الذى رسخ دور مصر كمركز ثقل لصون السلم والأمن فى محيطها الإقليمى، مؤكدا حرص روسيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، ولتعزيز جهود التحول الرقمى، بالتوازى مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومى وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول «متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

وأضاف أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها من قبل الوزارة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى إطار تعزيز محور بناء الإنسان المصرى، والتى شملت افتتاح «جامعة مصر المعلوماتية» وسير العملية الدراسية بها، فضلا عن التوسع فى تدريب طلبة المدارس على مهارات تكنولوجيا المعلومات، وكذا تطبيق مبادرة «مستقبلنا رقمى» التى تستهدف المتدربين والخريجين والمهنيين المستقلين، إلى جانب مبادرة «إفريقيا للإبداع الرقمى» والتى كان أطلقها الرئيس.

كما جرى عرض جهود وزارة الاتصالات فى التحول الرقمى للدولة، خاصة ما يتعلق بإعداد منظومة الامتحانات الرقمية، ورقمنة المحاكم من خلال استراتيجية «عدالة مصر الرقمية».

كما أطلع الرئيس - خلال الاجتماع - على جهود وزارة الاتصالات فى إطار المحور الخدمى لمبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى، من خلال تطوير البنية الأساسية للإنترنت، وتحسين خدمات المحمول بالتوسع فى الأبراج، بالإضافة إلى رفع كفاءة خدمات ومكاتب البريد، والتى ستشهد الانتهاء من تطوير أكثر من 3000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية بنهاية العام الحالى، بما فى ذلك تطوير منظومة الطرود لتشجيع التجارة الإلكترونية.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، استمرار الحكومة فى دعم ومساندة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الهدف هو إتاحة المجال له للمشاركة بشكل أكبر فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التى تتم إقامتها خلال هذه المرحلة.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، مساء أمس الأول، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وشيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى الدراسة المهمة، التى أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين، واعتبارها مسودة، تتضمن المزيد من الخطوات والإجراءات التى من شأنها تعزيز توجه الدولة نحو دعم ومساندة القطاع الخاص، مكلفا الوزارات المعنية بمراجعة هذه الدراسة، ووضع الملاحظات لمناقشتها فى اجتماعات تالية؛ تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، ثم الإعلان عن رؤية الدولة المتكاملة لدعم ومساندة القطاع الخاص بنهاية العام الجارى.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الدراسة المعدة من قبل مركز المعلومات، حيث تمت الإشارة إلى أنها تستهدف وضع استراتيجية متكاملة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال إطار عمل يعتمد على بحث سبل تعزيز وتمكين القطاع الخاص من واقع الخبرة الدولية، ووضع استراتيجية تمكين القطاع الخاص فى القطاعات الاقتصادية، إلى جانب وضع إطار تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى الاقتصاد المصرى.

وتناولت الدراسة، الملامح الرئيسية للقطاع الخاص المصرى وقدراته على المساهمة فى الاقتصاد، وتوصلت الدراسة، بناء على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، إلى أنه وعلى الرغم من كبر حجم القطاع الخاص المصرى؛ حيث يساهم بنحو (72%) من الناتج المحلى، ويستوعب حوالى (78.4%) من العمالة إلا أنه قطاع يواجه تحديات هيكلية تحد من قدرته على دفع التنمية على النحو الأمثل.

وأكدت الدراسة أنها تأتى من إدراك الحكومة الكامل بأهمية وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ترتكز على مسئولية الحكومة بتهيئة البيئة المواتية والمحفزة للقطاع الخاص، خاصة مع وجود العديد من التحديات الهيكلية التى تحد من دوره فى الاقتصاد الوطنى.

وتطرقت الدراسة إلى ضرورة تطوير الحكومة «سياسة الملكية»، والتى تهدف إلى تحديد منطق الدولة لملكية مشروعاتها العامة، وآليات التنفيذ، والأدوار المختلفة للأطراف المعنية، فضلا عن السماح للشركات المملوكة لها بممارسة جميع أعمالها التشغيلية باستقلالية تامة، وفقا للاستراتيجية المحددة لها.

كما استخلصت الدراسة مجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص.

واهتمت صحيفة (الأهرام) بإعلان إدارة منتدى شباب العالم، انطلاق المنتدى فى نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، فى 10 يناير المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أعلنت الإدارة عن فتح باب التسجيل - لمدة شهر بداية من 15 نوفمبر الجارى - للشباب الراغبين فى حضور فعاليات المنتدى من مصر وجميع دول العالم، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد أمس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويعقد منتدى شباب العالم - فى نسخته الرابعة - بعد تأجيل نسخة المنتدى التى كان من المقرر انعقادها فى 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا، ويعود المنتدى هذا العام لفتح آفاق الحوار بين شباب مصر والعالم بحضور الشباب من مختلف الدول ليتناقشوا حول العالم ما بعد جائحة كورونا وتأثيراته كسمة رئيسية لهذه النسخة بالإضافة للمحاور الرئيسية للمنتدى وهى السلام والإبداع والتنمية.

ويتاح تسجيل الحضور فى فاعليات منتدى شباب العالم 2021 للشباب من جميع الجنسيات الذين تتراوح أعمارهم بين 18-30 عاما كما يتم تشجيع الشباب المؤثرين فى مجتمعاتهم المحلية ومجال تخصصهم على التسجيل كمتحدثين أيضا ويمكن التسجيل عبر زيارة الموقع الرسمى للمنتدى على الرابط التالى.

https://register.wyfegypt.com

وأكدت رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب - خلال المؤتمر الصحفى أمس - ثقة ودعم الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى للشباب، وقالت إن منتدى شباب العالم أكد - فى نسخه السابقة - أن حواجز الاختلاف تنهار أمام الإنسانية، وقد أكدت الجائحة التى مر بها العالم هذا المفهوم، لذا سوف يكون المحور الرئيسى للمنتدى هو "العالم ما بعد الجائحة" بما يتوافق مع أهداف الشباب بالإضافة للجلسات وورش العمل التى سوف تتناول مجالات الطاقة والتحولات السريعة فيها ومستقبل العمل وريادة الأعمال ودور المؤسسات الدولية فى التعافى من تداعيات جائحة كورونا ومناقشة المبادرات التنموية ومواجهة الفقر وسبل مواجهة التغيرات المناخية بالإضافة لأنشطة المنتدى مثل مسرح شباب العالم ومنصة «انسبيرد» التى تقدم فرصة للشباب للتعبير عن أنفسهم.

وقالت المتحدث باسم منتدى شباب العالم سارة بدر إنه جرى وضع أولوية الحرص على صحة وسلامة ضيوف المنتدى خلال التحضير لعقده وتضافرت جهود إدارة المنتدى مع أجهزة الدولة والجهات الخاصة لتحقيق هذا الهدف، كما جرى وضع عدة تدابير أهمها تقليل أعداد المشاركين وضرورة حصولهم على لقاح فيروس كورونا بالإضافة لتطبيق التدابير الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعى وتشكيل فرق متابعة وتدريب المتطوعين على خطط الوقاية وتطبيق الفحص اليومى للمشاركين من خلال الكاميرات الحرارية.