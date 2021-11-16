تعيين 695 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى فى المنيا

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 695 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمنيا، منهم اثنين من ذوى الهمم والقدرات، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2568 شابا.





وقال سعفان، بحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، إن مديرية القوى العاملة بالمنيا نظمت 15 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما استخرجت 686 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

وقال وليد الإمام مدير المديرية، فى تقريره الشهرى للوزير، إنه فى مجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية خلال شهر أكتوبر الماضى على 458 منشأة، فضلا عن شن 3 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 118 محضرا سلامة وصحة مهنية و20 حالة غلق إدارى و14 ندوة توعية "إعرف - إحمى نفسك"، فضلاً عن بحث 38 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، صرفت المديرية 16 منحة مولود جديد بإجمالى 32 ألف جنيه، و4 منح زواج بـ12 ألف جنيه، و11 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولى بمبلغ 22 ألف جنيه، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية "علاج - عمليات جراحية صغرى" لـ11 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالى 35 ألفا و452 جنيها.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 1060 منشأة دورى وحملات، يعمل بها 2784 عاملا، كما تلقت المديرية 85 شكوى عمالية، تم إحالة 45 شكوى منها للقضاء، و40 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى، بالتفتيش على ومتابعة 190 منشأة.