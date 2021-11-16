جدة - نرمين السيد - أعلن القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، نجاح جراحة زرع الكلى للمواطن “هادى محمدى محمدى”، والذى تم علاجه على نفقة الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد استغاثة المريض عبر إحدى القنوات الفضائية المصرية.





وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المريض وصل إلى المعهد القومى للكلى والمسالك البولية، يوم الإثنين 8 نوفمبر، بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، بالتنسيق مع الدكتور محمد فوزى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد شوقى وكيل وزارة الصحة بالقاهرة. وأضاف أن الدكتور محمد صلاح الدين زكى، عميد المعهد القومى للكلى والمسالك البولية، قام بمناظرة الحالة فور وصولها الساعة 11 مساء، وتم اتخاذ الترتيبات القانونية والإدارية والطبية ونقل ملف المريض وقرار اللجنة العليًا لزراعة الأعضاء والقومسيون الطبى من معهد ناصر إلى معهد الكلى. وأفاد بأن فريق زراعة الكلى بالمعهد، أجرى الجراحة بنجاح، والمريض خرج إلى غرفة رعاية الزرع، وحالته مستقرة والكلى المنزرعة تعمل بشكل ممتاز، مؤكدا أن والدة المريض المتبرعة بالكلى فى حالة صحية ممتازة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتوجيهات السيسى.. أم تتبرع لابنها بكليتها والصحة تعلن نجاح العملية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.