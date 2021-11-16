صور.. جامعة عين شمس تبدأ تطبيق قرار حظر الدخول لمن لم يحصل على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - بدأت جامعة عين شمس صباح اليوم برئاسة أ.د محمود المتينى تطبيق قرار حظر دخول الجامعة وكلياتها ووحداتها ومراكزها المختلفة من قبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب و الإداريين والعمال أو المترددين على الجامعة دون إظهار ما يثبت الحصول على أيا من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد- 19 أو تقديم شهادة فى بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل pcr لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام.





وحرص الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس ووكلاء الكلية على متابعة تطبيق القرار الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر، بدخول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادات المعدة لذلك وتوجيه الافراد الذين لم يتلقوا التطعيم إلى وحداة التطعيم بالكلية. يأتى القرار فى ضوء الالتزام بالقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر، بدخول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادات المعدة لذلك أو تقديم شهادة فى بداية أيام أسبوع العمل بسلبية نتيجة تحليل الـ PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام.

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