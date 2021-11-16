صور.. لقطات جوية للعاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الرئاسة، إن الحكومة ستبدأ فى ديسمبر المقبل نقل مكاتبها إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة التى تقع شرق القاهرة. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن "الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الحكومة بالبدء فى الانتقال الفعلى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 شهور".

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