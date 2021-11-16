وزير الإنتاج الحربى يشيد بجناح مصر فى معرض إكسبو دبى 2020

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، الجناحين المصرى والإماراتى فى معرض "إكسبو 2020 دبى" والمقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش زيارته للإمارات للمشاركة فى معــرض "دبـى للطيران 2021".





واطلع المهندس محمد أحمد مرسى، على جميع المعروضات بالجناحين المصرى والإماراتى والاستماع لشرح العارضين، وأشاد بالجناح المصرى بالمعرض وتميزه وظهوره بالشكل الذى يعكس الحضارة المصرية العريقة، وفى نفس الوقت يعبر عن التطور الهائل الذى تشهده البلاد خلال السنوات الأخيرة ومقومات مصر الطبيعية والسياحية والصناعية فى الوقت الحالى فضلاً عما يُتيحه من عرض لفرص الاستثمار، كما أشاد بالجناح الإماراتى الذى يقدم فكرة شاملة عن الثقافة الإماراتية ويعكس الأهداف الطموحة للدولة الإماراتية والتطور السريع الذى تشهده على جميع المستويات.

وأوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن زيارة الوزير لمعرضى "إكسبو 2020" و"دبى للطيران 2021" تؤكد عمق علاقات التعاون بين البلدين والتكامل فى جميع المجالات.

ولفت إلى أن وزير الدولة للإنتاج الحربى أكد خلال تفقده للجناح المصرى أنه عكس مكانة وثقل جمهورية مصر العربية على المستويين الإقليمى والعالمى، وأن تصميم الجناح الإماراتى تميز بالإبتكار والحداثة ويعكس إنجازات الإمارات العربية المتحدة فى مسيرتها التنموية.