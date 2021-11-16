وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ القاهرة المشروعات الخدمية الجارية بالعاصمة

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، بحضور كل من المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية والدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة ، حيث شهد اللقاء متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة وبعض الملفات الخدمية التي تهم مواطني العاصمة .

وفى بداية الاجتماع تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ القاهرة أعمال شركتى "ارتقاء" الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و"انفيروماستر" للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والمرافق العامة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة وكذا متابعة جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فى تحسين مستوى النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية .

حيث أشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الشركتين بدأت العمل حتي الآن في 11 حي بالعاصمة المنطقتين الشرقية والغربية وجاري استكمال استلام باقي الأحياء حتى ديسمبر القادم وفقاً لخطط التشغيل المعدة من الشركتين، مشيراً إلى أهمية المتابعة اليومية من نواب محافظ القاهرة ورؤساء الأحياء التي بدأ فيها عمل الشركتين لقياس مستوى النظافة في الشارع والمناطق الحيوية والخدمية ، وكذا تحسين مستوى الجمع السكنى والتجارى للمخلفات بجميع الأحياء للمساهمة في خفض وصول القمامة إلى الشارع للحصول على رضا المواطنين .

وأكد " شعراوى " إن الرئيس عبد الفتاح السيسى و رئيس مجلس الوزراء يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالعاصمة بصورة مستمرة حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التى تمس حياته اليومية وعودة الوجه الحضارى للقاهرة فى ظل المشروعات القومية التى يجرى إنشاءها خلال الفترة الحالية والتطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق التاريخية بالعاصمة مثل القاهرة الخديوية وحدائق الفسطاط.

وأوضح وزير التنمية المحلية ، أنه جارى التنسيق مع الوزارات المعنية بمتابعة منظومة المخلفات الجديدة لدراسة العرض المالى والفنى لشركة " انفيروادبت " للتعاقد معها والتى من المقرر أن تقوم بعمليات الرقابة والمتابعة لشركتى " ارتقاء" و " إنفيروماستر" كطرف ثالث مستقل من خلال نظام إلكترونى وكذا متابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة .

كما طالب " شعراوى " بإعداد تقارير أسبوعية حول متابعة أداء الشركتين في جميع الأحياء التي تسلمتها من هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة ، لمراجعة الألتزامات الخاصة بالشركات وقياس مدى تحسن مستوى النظافة بتلك الأحياء ورضا المواطنين عنها ورصد أي سلبيات في العمل للتواصل مع الشركتين والإسراع في تعديلها على الفور .

وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، إلى وجود تنسيق مستمر بين نواب المحافظ ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة من جانب ومع شركتي "انفيرو ماستر" و " ارتقاء " من جانب آخر وتقديم كل الدعم ليشعر المواطن بالقاهرة بوجود تغيير حقيقى في مستوى النظافة بما يحقق رضاه عن تلك الخدمة المهمة.

وقال اللواء خالد عبدالعال أنه تم إقامة محطة مناولة في عين شمس وجارى الانتهاء من محطتين في المرج وعين شمس لدعم جهود الشركات في تحسين مستوى النظافة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية ، كما شدد محافظ القاهرة على أهمية المتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لالتزامات الشركتين وفقاً لما تم الاتفاق عليه في العقود الموقعة خاصة بعد الإلتزامات المالية من جانب الدولة .

وتم الاتفاق على ان يتم عقد اجتماعات مع مسئولي الشركتين خلال شهر نوفمبر الجارى لمراجعة وتقييم مستوى الأداء خلال الشهرين الماضيين منذ تسليم الشركات عملها بأحياء القاهرة .

كما حرص الوزير على متابعة جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية في أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية بالتعاون مع رؤساء الأحياء لرفع التراكمات اليومية من القمامة والمخلفات .

كما تابع اللواء محمود شعراوي و اللواء خالد عبدالعال جهود الأجهزة التنفيذية بالقاهرة لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات عَلِي أراضي وأملاك الدولة واستعادة حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية .

وأشار محافظ القاهرة إلي أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون نجحت في المرحلة الثالثة حتي الآن في إزالة 105 حالة تعدي بالبناء عَلِي مساحة 192 ألف متر مربع .

وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة استمرار جهود رؤساء الأحياء بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لفرض سيادة القانون وعدم السماح بأي تعديات جديدة على أملاك وأراضى الدولة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

كما شهد اللقاء أيضاً متابعة جهود تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وعلي رأسها عدم السماح لأى موظف بالديوان العام للمحافظة وجميع الأحياء لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول لمكان عمله إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل pcr أسبوعياً حيث تم البدء في تنفيذ القرار من 15 نوفمبر الجاري .

كما وجه اللواء محمود شعراوى ، الأجهزة التنفيذية بالقاهرة بالمتابعة اليومية لعملية استكمال تطعيم كافة العاملين الغير مطعمين لسرعة تطعيمهم لحمايتهم من فيروس كورونا وحرصاً على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين ، وشدد " شعراوي" على أهمية تنفيذ الاجراءات الاحترازية بكل حسم واجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية الحفاظ علي سلامة وصحة مواطني المحافظة ، وكذا استمرار الحملات اليومية علي المطاعم والمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بالاجراءات ومواعيد الغلق المعلنة ومنع استخدام الشيشة.

وخلال الاجتماع تم عرض جهود المحافظة في رفع الانشغالات وإعادة الإنضباط لشوارع القاهرة بما يحقق سيولة فى حركة المواطنين والمرور بجميع أحياء العاصمة ، حيث أشار اللواء خالد عبدالعال إلى الحملات المستمرة التى يقوم بها نواب مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة المعاونة فى الأحياء وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

ووجه اللواء محمود شعراوى بإستمرار الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية لرفع أى إشغالات أو مخالفات والتواجد الميدانى للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء للتواصل بصورة مستمرة مع المواطنين للإستماع إلى شكواهم ومشكلاتهم والعمل على سرعة حلها .

كما تابع الوزير مع محافظ القاهرة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2021 – 2022 وعلى رأسها تطوير ورصف بعض الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الأرصفة وكذا بعض المشروعات الخدمية الآخري التي تهم المواطنين .

وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية استمرار المتابعة لتلك المشروعات خاصة تطوير مناطق مثلث ماسبيرو و سور مجرى العيون بمصر القديمة و روضة السيدة 2 ومنشأة ناصر فى إطار جهود الدولة لتطوير المناطق غير المخططة ، والتى يتابعها بإهتمام وصورة دورية السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للإنتهاء منها فى التوقيات المحددة .

كما تطرق الاجتماع إلى جهود المحافظة في للتصدي لمخالفات الجراجات المغلقة أسفل العقارات بأحياء المحافظة أو التي لا تستخدم في أغراض إنشاؤها وإتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى متابعة الحملات على محلات السلع الغذائية المخالفة بالعاصمة بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين لضبط السلع الغير صالحة للاستهلاك الأدمي لسلامة وصحة المواطنين وكذا المحال غير المرخصة .

ووجه وزير التنمية المحلية بقيام رؤساء الأحياء بحملات دورية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين عَلِي المحلات المخالفة والغير مرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .