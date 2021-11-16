أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 695 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم أثنين من ذوى الهمم والقدرات ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2568 شاباً.
وقال الوزير : إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني ، بتقييم 15 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة ، كما قامت باستخراج 686 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة .
وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أكتوبر الماضى بالتفتيش على 458 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 3 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 118 محضراً سلامة وصحة مهنية و20 حالة غلق إداري و14 ندوة توعية (إعرف - إحمي نفسك) ، فضلاً عن بحث 38 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .
وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 16 منحة مولود جديد بإجمالي 32 ألف جنيه ، و4 منحة زواج بـ 12 ألف جنيه ، و11 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 22 ألف جنيه ، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ 11 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 35 ألفاً و 452 جنيها.
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1060 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2784 عاملاً ، كما تلقت المديرية 85 شكوى عمالية ، تم إحالة 45 شكوى منها للقضاء ، و40 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.
أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 190 منشأة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعفان : تعيين 695 شابا وتحرير 118 محضراً للمنشآت المخالفة بالمنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.