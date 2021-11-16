سعفان : تعيين 695 شابا وتحرير 118 محضراً للمنشآت المخالفة بالمنيا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 695 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم أثنين من ذوى الهمم والقدرات ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2568 شاباً.

وقال الوزير : إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني ، بتقييم 15 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة ، كما قامت باستخراج 686 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة .

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أكتوبر الماضى بالتفتيش على 458 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 3 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 118 محضراً سلامة وصحة مهنية و20 حالة غلق إداري و14 ندوة توعية (إعرف - إحمي نفسك) ، فضلاً عن بحث 38 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 16 منحة مولود جديد بإجمالي 32 ألف جنيه ، و4 منحة زواج بـ 12 ألف جنيه ، و11 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 22 ألف جنيه ، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ 11 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 35 ألفاً و 452 جنيها.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1060 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2784 عاملاً ، كما تلقت المديرية 85 شكوى عمالية ، تم إحالة 45 شكوى منها للقضاء ، و40 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 190 منشأة .