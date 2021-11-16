كلاسيكو الأرض.. الأرجنتين في مواجهة البرازيل فى تصفيات كأس العالم 2022

يصطدم منتخب البرازيل بنظيره الأرجنتين فى الواحدة والنصف فجر غد، الأربعاء، فى كلاسيكو نارى ضمن منافسات الجولة الـ 14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.



الأرجنتين ضد البرازيل



يحتل منتخب البرازيل صدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال، برصيد 34 نقطة، فيما يأتي منتخب الأرجنتين وصيفاً برصيد 28 نقطة.

ويخوض منتخب البرازيل كلاسيكو الأرجنتين بارتياحية شديدة بعدما ضمن التأهل إلي نهائيات كأس العالم 2022 فى قطر، عقب الفوز الأخير على كولومبيا بهدف نظيف، أحرزه لوكاس باكيتا.

فيما اقترب المنتخب الأرجنتيني نسبياً من بلوغ مونديال قطر، بعد الانتصار على أوروجواي بهدف نظيف، بأقدام النجم أنخيل دي ماريا.

ومن المقرر أن تشهد مباراة الأرجنتين ضد البرازيل، والتي ستقام بملعب "ديل بيسينتيناريو"، على عودة النجم ليونيل ميسي إلي التشكيل الأساسي للتانجو، بعد وصوله لمرحلة الجاهزية المطلوبة لخوض الكلاسيكو من بدايته.



مباراة الأرجنتين ضد البرازيل



وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي قد شارك بديلاً أمام أوروجواي من الدقيقة 76، بعد عودته من الإصابة، حيث رفض ليونيل سكالوني مدرب التانجو، المخاطرة به والدفع به أساسياً ضد السيليستي لتجهيزه بشكل جيد أمام البرازيل في الكلاسيكو الناري.

كما تلقي ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أنباء سارة بعودة ليوناردو باريديس من الإصابة العضلية التي عانى منها ما يشير لاحتمالية مشاركته أمام البرازيل.

لعب منتخب البرازيل 12 مباراة في مشوار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، مقسمين ما بين 11 انتصاراً وتعادلاً وحيداً.

كما خاض منتخب الأرجنتين 12 لقاء في مشوار تصفيات المونديال، ما بين 8 انتصارات و4 تعادلات.