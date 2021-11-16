/661542/تعرف-على-موعد-مباراة-منتخب-بلجيكا-أمام-ويلز-فى-تصفيات-كأس-العالم

يواجه منتخب ويلز نظيره بلجيكا على ملعب “ميلينيوم ستاديوم”، في الجولة العاشرة والأخيرة للمجموعة الخامسة بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المتوقع أن يخوض روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا مباراة ويلز، بعدد من الإحتياطيين وإراحة المجموعة الإساسية بعد إنجاوز مهمة التأهل إلي المونديال.

على الجانب الأخر، يسعي منتخب ويلز إلي تحقيق الفوز على بلجيكا، من أجل التأهل إلي الملحق المؤهل لمونديال 2022 في قطر مارس المقبل.

وتمكن المنتخب الإيطالي من تحقيق الفوز علي بلجيكا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد وتحقيقة المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية2021.

وشهد شوط المباراة الأول سجالاً كبيراً بين الفريقين من أجل السيطرة علي الكرة وتسجيل أول أهداف اللقاء.

وحاول كييزا في أكثر من كرة , تسجيل هدف الإفتتاح للمنتخب الإيطالي ولكن قابلة تألق كبيرمن حارس المنتخب البلجيكي كورتوا لينتهي شوط المباراة الأول بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية شوط المباراة الثاني وبالتحديد في الدقيقة 57 تمكن اللاعب باريلا من إفتتاح التسجيل بعد تسديدة قوية سكنت شباك الحارس كورتوا.

ثم أضاف بيراردي الهدف الثاني للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 65 من ركلة جزاء تحصل عليها المتألق باريلا.

وحاول المنتخب البلجيكي تقليص الفارق عن طريق الدفع بلاعب مانشستر سيتي دي بروين بجانب بعض الهجمات للمهاجم كاراسكو حتي تمكن اللاعب دي كيتولاي من تسجيل هدف التقليص في الدقيقة 86 وتصبح النتيجة تقدم ايطاليا بهدفين مقابل هدف وحيد.

لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحصولة علي المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية2021.

لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحصولة علي المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية2021.