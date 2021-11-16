القوى العاملة تناقش 7 طلبات إحاطة بشأن أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة..اليوم

/661543/القوى-العاملة-تناقش-7-طلبات-إحاطة-بشأن-أزمة-العمالة-المؤقتة-بوزارة-الزراعةاليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة طلبات الاحاطة والاقتراحات المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، لنظر سبعة طلبات إحاطة بشأن " أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة " والمقدمة من كل من السادة النواب: هاني مصطفى خضر، محمد سعد الصمودي، ضياء الدين داوود، نبيل عسكر ، يونس عبدالرازق، سلمى مراد، الحسيني عيسى، بهاء الدين أبو الحمد عثمان.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية اليوم بالنواب

الخطة والموازنة

كما تعقد لجنة الخطة والموزانة اجتماعها برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وحساب ختامي موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للعام المالي 2020/2021.

الشئون الاقتصادية

وتعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعها برئاسة النائب أحمد سمير، لمتابعة موقف ووضع الشركة القابضة للتأمين، وخططها الاستراتيجية المستقبلية لتطوير أدائها في الفترة القادمة، وعرض بيان بالشركات الرابحة والخاسرة التابعة لها، وعرض المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الشركات (في إطار متابعة اللجنة لأوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

هذا ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.