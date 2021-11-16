/661546/تضامن-النواب-تناقش-سياسة-وزارة-التموين-بشأن-استخراج-بطاقات-تموينية-للأسرالأولى-بالرعاية-بحضورعلي-المصيلحي

تستأنف اللجان النوعية اجتماعاتها خلال دور الانعقاد الثاني لمناقشة طلبات الاحاطة والاقتراحات المقدمة من النواب،حيث وجهت لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والاشخاص ذوي الاعاقة اجتماعها برئاسة النائب عبد الهادي القصبي،دعوة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لاستيضاح سياسة الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للأسر الأولى بالرعاية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية بالبرلمان اليوم

لجنة الصناعة

وتعقد لجنة الصناعة اجتماعها برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، في شأن استراتيجية المجالس التصديرية ومناقشة الخطط التفصيلية للوصول إلى الرقم التصديري المنشود 100 مليار دولار بحلول عام 2030، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، في شأن عدم السماح لشركة السكر باستيراد الكوك الذي يستخدم في استخراج السكر من البنجر، وذلك لعدم توفيق المصانع مع وزارة البيئة التي تستغرق وقتاً طويلاً في إجراءاتها مما يؤدي إلى تلف المحاصيل، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

الطاقة والبيئة

وتعقد لجنة البيئة والطاقة برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعها لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن الموافقة على توصيل الغاز الطبيعي لقرى (كومبو- أسعد – 400 مغازي – ستمائة المغازي – منية السعيد) وعزبتي (لطفي – حمد منيسى) مركز المحمودية بمحافظة البحيرة علماً بأن هذه القرى والعزب بها صرف صحي حكومي.

- مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح بشأن

عدم البدء في توصيل الغاز الطبيعي إلى قرية جزيرة نكلا – مركز شبراخيت محافظة البحيرة رغم الانتهاء من توصيل شبكة الصرف الصحي بها وعلماً بأنه يجرى أعمال توصيل الغاز الطبيعي لقرية نكلا العنب الملاصقة تماما لقرية جزيرة نكلا.

سرعة توصيل الغاز الطبيعي لبعض قرى مركزي شبراخيت وإيتاى البارود بمحافظة البحيرة ، حيث أن هذه القرى تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي الحكومي لها.

الزراعة والري

تناقش لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري خلال تاجتماعها اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب: ضياء الدين داود، حسن عمار، محمود عبده حسين، أحمد فرغلي، أمل عصفور، بشأن إلغاء قرار تخصيص مساحة 1740 فدان شرق بور سعيد بمنطقة سهل الطينة المخصصة لشباب الخريجين رغم سداد مقدمات الحجز.