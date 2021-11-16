/661548/وفاه-والد-النائب-عماد-الدين-حسين-عضو-مجلس-الشيوخ

توفى صباح اليوم والد الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق اليومية، وعضو مجلس الشيوخ.

وفاة والد النائب عماد الدين حسين

وكتب الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، منشورا على صفحته الشخصية، حيث قال:" إنا لله وانا اليه راجعون، أبي حسن أحمد محمد عراقي في ذمة الله، اللهم أغفر له وأرحمه واسكنه فسيح جناتك، وداعا يا أبويا يا أغلي وأحب الناس.. إن شاءالله الدفن بعد عصر اليوم".

وأشار حسين إلى أن لعزاء سيكون في قرية التمساحية مركز القوصية محافظة أسيوط.

عماد الدين حسين هو رئيس تحرير جريدة الشروق اليومية وعضو مجلس الشيوخ.

وتتوجه أسرة تحرير دوت الخليج بخالص العزاء فى وفاة والد الكاتب الكبير عماد الدين حسين لوفاة والده، وأن يتغمده الله بواسع رحمته.