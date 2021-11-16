صور.. الشبورة المائية تضرب القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. ويكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره وفى الصباح الباكر على الأنحاء كافة. ويتوقع الخبراء، أن تكون شبورة مائية كثيفة من 5 إلى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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