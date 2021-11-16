انفوجراف.. حصاد مديريات الزراعة والطب البيطرى خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وذكر الملخص الأسبوعى أنه تم تنفيذ يوم حقلى لمحصول الطماطم بمركز العياط، بمحافظة الجيزة على مساحة ستة أفدنة، من الصنف "N23" بحضور عدد من المزارعين، وتم استعراض الأصناف الحديثة للطماطم وطرق مكافحه الحشرات والآفات والتوصيات الفنية الحديثة للطماطم.

كما عقد بمديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، اجتماع مشترك مع مديرية الطب البيطرى وأصحاب مراكز تجميع وتطوير الالبان، لمتابة مراكز تجميع وتطوير صناعة الألبان للوقوف على الوضع النهائى لها وعددها 24 مركزا، ومناقشة المشكلات التى تعوق سير التطوير لتذليلها، كما تم شن حملات على أسواق المبيدات والمخصبات، إذ تم ضبط 360 قرص فوسفيد المومنيوم (حبة الغلة) المسجلة ولكن محظور تداولها بشكل حر بالأسواق، كما تم ضبط 45 عبوة من المبيدات غير المسجلة بوزارة الزراعة، فى إطار التداول غير القانونى للمبيدات.

كما شاركت مديرية الزراعة بالمنوفية فى فعاليات أسبوع خدمة المجتمع تحت عنوان "التغيرات المناخية وسلامة الغذاء" والذى نظمته كليه الزراعة ـ جامعة المنوفية، كما تم عقد 36 ندوة إرشادية، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الإعداد لزراعة القمح، والرى الحديث، وتجميع الألبان.

كما انتهت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية من تحصين 145 ألفا و282 طائرا ضد مرض أنفلونزا الطيور خلال شهر أكتوبر الماضى، بمعرفة لجان التحصين التى قامت بالمرور على 1972 منزلا بالقرى والمدن ومزارع الدواجن، كما تم تنظيم 235 ندوة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة، كما تم إطلاق حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمدينة القرين، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر مخالفة، وضـبط 367 عبوة لدواء بيطرى مخالف (مجهول المصدر - منتهى الصلاحية).

وفى محافظة الدقهلية، عقدت مديرية الزراعة اجتماع المجلس الاستشارى الزراعى، حيث تم مناقشة المشاكل التى تواجه القطاع الزراعى ومقترحات الحلول والتكامل بين جميع القطاعات.

وفى النوبارية، أعلنت مديرية الزراعة عن استمرارها فى التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، وذلك خلال حملات مكثفة، إذ تم إزالة فورية لمساحة أكثر من ألف متر بمنطقة جنوب التحرير بمديرية الزراعة بالنوبارية.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة عن استمرارها فى التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم إزالة حالة تعد بزمام جمعية الخليج الزراعية، كما تواصل المديرية المرور على المساحات المنزرعة بمحصول بنجر السكر وحث المزارعين على زراعة المحصول لما له من عائد مادى مجزى، بالإضافة إلى سد الفجوة الغذائية منه، حيث تم زراعة 33 ألف فدان عروة أولى وثانية وثالثة، وجارى التعاقد مع بعض الشركات من قبل المزارعين.

وشنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسكندرية حملات على أسواق ومحلات بيع اللحوم، حيث تم ضبط 1336 كيلوجرام لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير 6 محاضر بالمخالفات، وكذلك تم حصين 900 رأس ضد مرض الجلد العقدى.

كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد دورة تدريبية للقائمين على تشغيل كارت الفلاح بالجمعيات الزراعية والمراقبات والإدارات تحت عنوان دورة تدريبية على التحديثات الجديدة لمنظومة كارت الفلاح.

وواصل مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الزراعات القائمة على نظم الرى الحديث بنطاق المحافظة، وكذلك تم عقد دورة تدريبية بعنوان التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الحقلية، فضلا عن المرور على الإدارة الزراعية بكفر سعد لمتابعة سير وانضباط العمل بالإدارة، وتم التأكيد على ضرورة تشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الزمام الزراعى والتصدى الفورى لكافة صور التعديات على الأراضى الزراعية.

وفى الفيوم، أعلنت مديرية الزراعة بالمحافظة استمرار حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية، فى مراكز: الفيوم، اطسا، ابشواى وطامية، كما تم عقد ندوات توعوية للمزارعين حول خطورة دودة الحشد الخريفية الجياشة.

ووجهت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا ومباحث التموين ضربة قوية لمافيا التقاوى الفاسدة فى المحافظة بعد إحباط محاولة بيع حوالى 30 طن تقاوى قمح منتهية الصلاحية فى أحد المخازن بمركز سمالوط، حيث تم غلق المخزن وتشميعه والتحفظ على محتوياته، وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة لتباشر التحقيقات.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية 5 حقول إرشادية لأقماح المعكرونة لأول مرة فى جنوب سيناء، وكذلك تم زراعة 10 حقول إرشادية للقمح والشعير بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء بمدينتى رأس سدر ومدينة الطور، كما تم توفير مفرمة للمخلفات الزراعية لتدوير المخلفات الزراعية، والانتهاء من إنشاء وحدة للخدمات البستانية بمديرية الزراعة، لخدمة القطاع الزراعى وتقديم الدعم الفنى للمزارعين، كما تم عقد ندوة إرشادية حول المعاملات الزراعية لمحصول القمح فى الظروف الصحراوية.

كما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة أسوان 7 حملات على أسواق اللحوم بالمحافظة أسفرت عن ضبط 250 كيلوجرام لحوم بلدى بقرى وضأن ولحوم مستوردة ودواجن وأسماك، مذبوحة خارج المجزر ولحوم مجهولة المصدر ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.