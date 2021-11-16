وزير الرى: إزالة أكثر من 17 ألف حالة تعد على نهر النيل والترع

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه تمت إزالة 17 ألفا و100 حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، فى إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حاليا، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.





وقال وزير الرى فى بيان اليوم، إنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات، مؤكدا أن أجهزة الوزارة عازمة على إزالة كافة المخالفات أيا كان حجمها أو مرتكبها وتحميل المتعدين كافة تكاليف الإزالات.

وأشار إلى استمرار أعمال الإزالات لمخالفات الردم بالمجرى المائى لنهر النيل والمبانى المقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل والإشغالات المخالفة بمختلف المحافظات، لافتا إلى أنه تم خلال يومين بمحافظة الجيزة تنفيذ 16 قرار إزالة بدائرة قسم شرطة الجيزة، و9 قرارات إزالة بدائرة قسم شرطة العجوزة، عبارة عن أعمال ردم ومبانى وأسوار من الطوب الأبيض ومراسى مخالفة وإشغالات مخالفة، وتمت الإزالات بالتنسيق مع قوات الأمن بالجيزة وشرطة المسطحات.

ولفت عبدالعاطى، إلى أن من أبرز التعديات التى تم تنفيذها بمحافظة الجيزة إزالة حالة تعد بالردم فى مجرى نهر النيل بنادى المعلمين بالجيزة بعرض 6 أمتار وطول 100 متر، وأعمال خرسانية مخالفة بمرسى نيوبانوراما على كورنيش النيل، ومزارع مخالفة بالمنطقة المحظورة بالبدرشين.

وفى محافظة سوهاج، تم تنفيذ 9 قرارات إزالة بمركز دار السلام بالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة دار السلام وتأمين مركز شرطة دار السلام، والتعديات المزالة عبارة عن 8 تعديات ردم بمساحة 1730 مترا مربعا، ومبنى بلوك أبيض مخالف بمساحة 120 مترا مربعا، بالإضافة لتنفيذ 6 قرارات بمركز إخميم عبارة عن مبان من البلوك بمسطح 390 مترا مربعا، وقرارى إزالة بمركز المراغة عبارة عن سور من البلوك بمساحة 200 متر مربع بالمنطقة المحظورة، ومبنى من البلوك بمساحة 150 مترا مربعا، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية وتأمين من مراكز الشرطة.

وفى محافظة دمياط، تم تنفيذ 30 قرار إزالة بقريتى البستان والعادية بمركز دمياط عبارة عن مخالفات ردم ومخالفات أخرى بمساحة 916 مترا مربعا، كما تم تنفيذ 9 قرارات إزالة لمبان بمساحة 1950 مترا مربعا بقرية كفر ناصر بمركز ببا بمحافظة بنى سويف وتنفيذ 7 قرارات إزالة لمبان من البلوك الأبيض بمساحة 488 مترا مربعا بناحية دماريس والبرجاية بمركز المنيا.