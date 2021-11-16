الجالية المصرية فى كندا تتبرع بـ100 ألف دولار لدعم حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - استجابت الجالية المصرية فى كندا لدعوة أسقفية الخدمات بالكنيسة المصرية، وساهموا بـ100 ألف دولار لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عن طريق مؤسسة Blessed Canada إحدى مؤسسات المجتمع المدنى بكندا.





وتأتى الاستجابة على خلفية توقيع بروتوكول بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة فى "أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية"، ومؤسسة حياة كريمة، بشأن تنسيق مشاركة الجاليات المصرية بالخارج لدعم أنشطة المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، وعقب الإعلان عن تدشين موقع إلكترونى موجه للجالية المصرية فى كندا، للترويج للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وعرض الأنشطة التى تقوم بها، وتسهيل مساهمة المصريين بكندا فى دعم المبادرة التى من شأنها الارتقاء بحياة المواطنين.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن المصريين بالخارج يكنون كل الولاء والانتماء لوطنهم الأم مصر، مثمنة على سرعة استجابتهم النابعة من هذا الانتماء والولاء، مشيرة إلى أن البروتوكول الذى تم توقيعه جاء عقب رغبة المصريين بالخارج بالمساهمة والمشاركة فى عملية التنمية التى تجرى على أرض مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن هذه الفاعلية مستمرة فى دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للجالية المصرية فى كندا، وسيتم إطلاق العديد من الفعاليات للجاليات المصرية بالخارج بجميع الدول للترويج للمبادرة وتسهيل مشاركتهم ومساهمتهم بها.

كما أعربت عن سعادتها بتوقيع البروتوكول، لافتة إلى أن هذا البروتوكول الذى تم توقيعه مهم جدًا لأنه يعد خطوة جديدة لتكامل الجهود بالدولة المصرية فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما أنه من ضمن الجهود التى تعمل عليها وزارة الهجرة بملف إدماج المصريين بالخارج فى جهود التنمية التى تحدث على أرض مصر لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ويأتى بروتوكول التعاون إيمانًا من الأطراف الثلاثة لدعم تنفيذ أعمال وأهداف مبادرة "حياة كريمة" بالتنسيق وتكامل الجهود المبذولة والتى تستهدف تحسين جودة حياة المواطن والأسر الأكثر احتياجا وفى الوقت ذاته ما يساعد جهود الدولة المصرية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك فى إطار توحيد جهود الدولة فى ملف الفقر للتخفيف عن كاهل المواطن وتوفير الدعم المالى بما يساعد على رفع معيشة الفرد وتحسين جودة حياة المواطنين.