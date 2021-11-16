القائم بعمل وزير الصحة يتابع سير العمل بمستشفيات المراكز الطبية المتخصصة

جدة - نرمين السيد - وفى بداية الاجتماع أثنى على المجهودات المبذولة بمستشفيات ووحدات أمانة المراكز الطبية المتخصصة على مستوى الجمهورية لتقديم أفضل خدمة طبية ذات جودة عالية للمرضى، حيث يبلغ عددها 81 مستشفى ومركز بالإضافة إلى 28 بنك دم إقليمى وذلك بنسبة تغطية 85% على مستوى الجمهورية.

واطلع على الخطة الاستراتيجية والتطوير المؤسسى لأمانة المراكز الطبية، حيث أشاد بدورهم الكبير والمساهمة فى مبادرات رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة والتصدى لجائحة فيروس كورونا، حيث تم تقديم تلك الخدمات من خلال 13 ألفًا و997 سريرا و 714 حضانة و342 غرفة عمليات و1137 ماكينة غسيل كلوى.

كما اطلع الوزير أيضًا على معدلات التشغيل السنوية بالعيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والاستقبال والمعامل والأشعة والعمليات، بالإضافة إلى القوى البشرية بأمانة المراكز والبالغ عددها 39 ألف عضو من الفريق الطبى تشمل أطباء، تمريض، صيادلة وإداريين.

وأكد القائم بأعمال وزير الصحة أهمية التدريب والتعلم المستمر للقوى البشرية مما يساهم فى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتحقيق رضا متلقى الخدمة.

كما اطلع على الوحدات المتخصصة بمستشفى "معهد ناصر" وإجمالى حالات التردد السنوى على المستشفى حيث يبلغ مليونين و11 ألفا و 35 حالة فى السنة، ومن بينها وحدة الضمور العضلى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلى، حيث تم حقن 16 مريضًا بالعلاج الچينى من أصل 28 حالة ضمن المبادرة، بالإضافة إلى إجراء 23 ألفًا و 371 عملية جراحية متقدمة بالمستشفى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار.

ووجه بضرورة تمركز الإسعاف النهرى أمام مستشفى معهد ناصر لمكانه الاستراتيجى المطل على نهر النيل مما يساهم فى سرعة وصول المرضى ونقلهم إلى داخل المستشفى.

وناقش القائم بأعمال وزير الصحة الخطة الاستثمارية لمستشفيات ووحدات أمانة المراكز الطبية المتخصصة خلال الفترة القادمة بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتجهيزها على أعلى مستوى، مؤكدًا أهمية ميكنة منظومة العمل وربط مستشفيات ووحدات الأمانة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى.