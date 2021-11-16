توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتى العلمين الدولية ولويفيل الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قام بالتوقيع على الاتفاقية، الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية، ومصطفى النعناعى عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات، وعن جامعة لويفيل لورى جونزالز الرئيس الأكاديمى للجامعة ود. إيمانويل كولن عميد كلية الهندسة.

وتنص الاتفاقية على إنشاء برنامج مُشترك فى تخصص (الهندسة الحيوية) وآخر فى تخصص (علوم وهندسة الحاسب)، يحصل الطالب عند إكتمال متطلبات البرنامج، على درجة علمية مزدوجة، حيث يحصل على البكالوريوس من جامعة لويفيل ودرجة بكالوريوس أخرى من جامعة العلمين الدولية.

وبموجب هذه الاتفاقية، يدرس الطالب أول ثلاث سنوات بجامعة العلمين الدولية، ويحق له أن يختار دراسة السنتين التاليتين فى جامعة لويفيل أو جامعة العلمين الدولية على أن يقوم بالتدريس أساتذة من جامعة لويفيل، ويمنح هذا البرنامج فرصة تدريب للطلاب المتفوقين خلال الدراسة، وفرصة عمل بعد إنتهاء الدراسة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

شهد مراسم التوقيع، الدكتور رشدى زهران رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، الدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، وتوم روكواى العميد المُشارك للبرامج والمبادرات بكلية الهندسة، وأيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل.