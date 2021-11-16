الإمارات تصدر قانونا جديدا ينظم علاقات العمل

جدة - نرمين السيد - وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة فى بيان اليوم الثلاثاء، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يأتى فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وقالت حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أصدر مرسوما بقانون اتحادى رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتسرى أحكامه بدءا من فبراير القادم على جميع المنشآت وأصحاب العمل والعمال فى القطاع الخاص فى الدولة، على أن ينتهى العمل بالقانون الاتحادى رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل بدءا من تاريخ سريان هذا المرسوم بالقانون.

وبدوره أوضح وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، أن المرسوم بقانون يعتبر الأحدث على صعيد قوانين تنظيم علاقات العمل فى الإمارات، وذلك استعدادا لمرحلة الخمسين عاما المقبلة عبر منظومة من القوانين والتشريعات المستقبلية التى تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة الهامة من تاريخ الدولة والتعامل الأمثل مع المتغيرات التى يشهدها عالم العمل.

وأضاف إن إعداد القانون الجديد تم بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية بالقطاع الحكومى الاتحادى والمحلى والقطاع الخاص، وذلك سعيا للخروج بقانون يدعم التطلعات والرؤى المستقبلية لسوق العمل فى الدولة.

ولفت إلى أن القانون الجديد يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل ما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازى مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو الأمر الذى من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفى علاقة العمل، منوها بأنه يستهدف تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل فى الدولة ويضمن حماية علاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة.

وأكد أن القانون الجديد أوجد منظومة متطورة من الآليات التى من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، فضلا عن تعزيز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية، وضمان حقوق طرفى علاقة العمل على نحو متوازن يوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول لهذه الحقوق والحصول عليها، ويؤكد التزامات العمل الدولية.

وأوضح أن المرسوم بقانون يدعم قدرات ومهارات العاملين فى القطاع الخاص على النحو الذى يعزز كفاءة وانتاجية القوى العاملة فى سوق العمل فى الدولة بالتوازى مع التأكيد على المساواة فى الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لتنظيم ممارسات تطبيق أحكام المرسوم بقانون الذى يعطى المرونة لمجلس الوزراء عبر منحه حزمة من الاختصاصات من شأنها مواكبة المستجدات الآنية والمستقبلية وهو ما من شأنه تعزيز سرعة الاستجابة لمتغيرات سوق العمل.

وحظر القانون التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطنى أو الأصل الاجتماعى أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص الذى يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة فى الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما حظر التمييز فى الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة فيما لا تعد القواعد والإجراءات التى يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطنى الدولة فى سوق العمل تمييزا.

وأكدت التعديلات أنه مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للمرأة العاملة المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون، تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز مع التأكيد على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل أو عمل آخر ذى قيمة متساوية و الذى سيتم تحديده لاحقا بقرار من مجلس الوزراء.

كما أعفى المرسوم بقانون الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى والتنفيذ والطلبات التى يرفعها العمال أو ورثتهم والتى لا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم، ونظم التزامات صاحب العمل التى من أبرزها وضع لوائح تنظيم العمل والالتزام بتوفير السكن الملائم وتوفير وسائل الحماية والوقاية، فضلا عن العمل على تدريب العمال وتنمية مهاراتهم وضمان تعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم العمالية وغيرها من التزامات.

كما نظم القانون التزامات العامل والتى ترتكز على بنود عقد العمل وفقا لمهامه الوظيفية، منها تأدية العمل خلال أوقاته المحددة، والالتزام بحسن السلوك والأخلاق والمحافظة على أسرار العمل، والسعى لتطوير المهارات الوظيفية والالتزام بعدم العمل لدى صاحب عمل آخر وإخلاء السكن العمالى خلال شهر من انتهاء عقد العمل وغيرها من الالتزامات.

ونظم المرسوم بقانون من خلال مواده ضوابط واشتراطات إنهاء عقود العمل بما يضمن حقوق طرفيها، كما عززت التعديلات ضوابط تشغيل الأحداث وما يتعلق بمستحقات العامل المتوفى واشتراطات الرعاية والسلامة المهنية وغيرها من الضوابط التى تضمن حقوق طرفى علاقة العمل على نحو متوازن.