«أنت أقوى من المخدرات» ندوة لتوعية الشباب بـ «علوم عين شمس»

جدة - نرمين السيد - نظمت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم ندوة للتوعية بمخاطر إدمان المخدرات بعنوان "أنت أقوى من المخدرات".





جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعى، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الإجتماعى للسياسات الاجتماعيه ومنسق وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات، وا.د محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم، وبحضور أ.د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د. أمانى سليمان وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتطرقت أ.د. چيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى كلمتها إلى بنود البروتوكول الموقع والمشترك بين جامعة عين شمس ووزارة التضامن الإجتماعى لإنشاء وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة وأكدت على التعاون المثمر والفعال بين الجهتين تحت رعاية الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، مشيرة إلى أنه فى إطار هذا البروتوكول تم تقديم العديد من الأنشطة والاسهامات المختلفة كتوفير الأجهزة التعويضية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وإتاحة قروض، كما أشارت إلى برنامج حاضنات الفائقين الموقع بين الجهتين لتكريم وتشجيع الفائقين على الاستمرار فى مسيرتهم العلمية، واختتمت أ.د جيهان رجب حديثها حول تشجيع ودعم فريق عمل وحدة التضامن الإجتماعى مشيرة إلى وجود مزيد من الأعمال والأنشطة المشتركة بين جامعة عين شمس ووزارة التضامن الإجتماعى خلال الفترة القادمة.

وأكدت ا.د أمانى سليمان وكيل كلية العلوم أن الندوة تعد واحدة من سلسلة ندوات الموسم الثقافى للكلية، لافتة إلى أنها تهدف فى الأساس لرفع وعى الشباب والمجتمع بخطر المخدرات وتعاطيها والتى انتشر تعاطيها بين الشباب مما اثر على المجتمع بشكل ملموس.

وقدمت أ. ريهام عبد الرحمن منسق وحدة التضامن الإجتماعى بالجامعة نبذه عن نشأه الوحدة والأنشطة التى تقدمها الوحدة على مستوى الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى والأنشطة التوعوية وبناء الإنسان ومجالات التطوع والزيارات التفقدية للوحدة كما تم الأعلان عن بنك التطوع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعى وجائزة أفضل متطوع المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى وبرنامج الأمم المتحدة وذلك فى مجالات مواجهة جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.

وأكدت أميرة رجب المستشار المساعد لوحدة التوعية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على أهمية تعريف الشباب بماهية المخدرات وأنواعها وتأثيراتها السلبية لكى لايقعوا فريسة لإدمانها، كما اوضحت الدور الوقائى بصندوق مكافحه وعلاج الإدمان وطرق الوقايه التى لا تقتصر على التوعية ولكن يجب أن يتم تصحيح نظرة الشباب لهذه المواد وٱفساد اى محاولة للترويج لها.

وأشار الدكتور.محمد مصطفى خبير السموم بمصلحة الطب الشرعى إلى زيادة فئات المدمنين بتسرب بعض الفئات الجديدة كالسيدات مضيفا ان المخدرات تسقط حاجز الإرادة لدى المدمن وتجعله يبحث عنها غير متجاهل متطلبات حياته، بالإضافة إلى انعكاساتها السلبية على صحة المتعاطى إلى جانب الضرر الذى يقع على عائلته، مؤكدا أن المخدرات أصبحت هى البطل الأساسى لأغلب الجرائم والحوادث فى الفترة الأخيرة.

وعرض أبرز الأمراض التى يمكن أن تصيب المدمن داعيا الشباب إلى اختيار اصدقائهم جيدا مشددا على أن حب الاستطلاع والتجربة لدى الطلاب وفئة الشباب قد تجعلهم يقعون فى براثن الادمان، كما أشار د.محمد مصطفى إلى أهم المؤشرات والمظاهر السلوكية التى يقوم بها المدمن والتى يمكن لغير المتخصص من الأهل والأصدقاء التعرف عليها وأعطى نماذج عن خطورة التواجد مع المدمن واتخاذه كصديق لخطورة الوقوع فى دائرة الإدمان.