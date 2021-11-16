- الدكتور عبد العاطى : نواصل التصدى بكل حسم للتعديات على المجارى المائية بمختلف المحافظات

- إزالة كافة المخالفات أيا كان حجمها أو مرتكبها وتحميل المتعدين كافه تكاليف الازالات

- إزالة أكثر من ١٧١٠٠ حالة تعدى في إطار الحملات الموسعة للإزالات

- ازالة تعدى بالردم بنادى المعلمين بمسافة ٦ متر داخل النيل ، ومنشأ خرسانى مخالف بمرسى نيوبانوراما بالجيزة

- حملات إزالة بمحافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا وسوهاج ودمياط

صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات ، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات ، مؤكدا أن أجهزه الوزارة عازمه علي إزالة كافة المخالفات أيا كان حجمها أو مرتكبها وتحميل المتعدين كافه تكاليف الازالات.

وأشار الدكتور عبد العاطى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من ١٧١٠٠ حالة تعدى على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حالياً.

هذا وتتواصل أعمال الإزالات لمخالفات الردم بالمجرى المائى لنهر النيل والمبانى المقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل والاشغالات المخالفة بمختلف المحافظات.

حيث تم خلال يومين بمحافظة الجيزة تنفيذ عدد (١٦) قرار ازالة بدائرة قسم شرطة الجيزة ، وعدد (٩) قرارات إزالة بدائرة قسم شرطة العجوزة عبارة عن اعمال ردم ومبانى واسوار من الطوب الابيض ومراسي مخالفة وإشغالات مخالفة ، وتمت الإزالات بالتنسيق مع قوات الأمن بالجيزة وشرطة المسطحات.

ومن أبرز التعديات التى تم تنفيذها بمحافظة الجيزة إزالة تعدى بالردم فى مجرى نهر النيل بنادى المعلمين بالجيزة بعرض ٦ متر وطول ١٠٠ متر ، واعمال خرسانية مخالفة بمرسى نيوبانوراما على كورنيش النيل ومزارع مخالفة بالمنطقة المحظورة بالبدرشين.

وفى محافظة سوهاج .. تم تنفيذ عدد (٩) قرارات إزالة بمركز دار السلام بالتعاون مع الوحده المحلية بمركز ومدينة دار السلام وتأمين مركز شرطة دار السلام والتعديات المزالة عبارة عن (٨) تعديات ردم بمساحة ١٧٣٠ متر مربع و عدد (١) مبنى بلوك ابيض مخالف بمساحة ١٢٠ متر مربع ، بالإضافة لتنفيذ عدد (٦) قرارات بمركز إخميم عبارة عن مبانى من البلوك بمسطح ٣٩٠ متر مربع ، وعدد (٢) قرار بمركز المراغة عبارة عن سور من البلوك بمساحة ٢٠٠ متر مربع بالمنطقة المحظورة ومبنى من البلوك بمساحة ١٥٠ متر مربع ، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية وتأمين من مراكز الشرطة.

وفى محافظة دمياط تم تنفيذ عدد (٣٠) قرار إزالة بقريتي البستان والعادية بمركز دمياط عبارة عن مخالفات ردم ومخالفات أخرى بمساحة ٩١٦ متر مربع ، كما تم تنفيذ عدد (٩) قرارات إزالة لمبانى بمساحة ١٩٥٠ متر مربع بقرية كفر ناصر بمركز ببا بمحافظة بنى سويف وتنفيذ عدد (٧) قرارات إزالة لتعدي بمبانى من البلوك الأبيض بمساحة ٤٨٨ متر مربع بناحية دماريس والبرجاية بمركز المنيا.