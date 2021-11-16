موعد مباراة مصر والجابون اليوم الثلاثاء بتصفيات كأس العالم

يلتقى منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الثلاثاء، نظيره الجابونى فى الجولة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وتقام المباراة باستاد برج العرب بحضور 5 آلاف مشجع.



موعد مباراة مصر والجابون اليوم الثلاثاء 16 / 5 / 2021



تقام مباراة مصر والجابون فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب، وضمن منتخب مصر التأهل رسميا إلى المرحلة الفاصلة بالتصفيات الأفريقية، بعدما تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما يأتى منتخب الجابون فى المركز الثانى بـ7 نقاط، وليبيا ثالثا بـ6 نقاط، ويتذيل المجموعة منتخب أنجولا برصيد 4 نقاط.

ويخوض منتخب مصر مباراة اليوم بهدف الفوز رغم أن نتيجتها غير مؤثرة بعد ضمان التأهل للمرحلة الفاصلة، حيث يرغب الخواجة فى التأكيد على زعامة المجموعة والتصدر بفارق كبير عن أقرب المنافسين، بجانب امتلاك منتخب الجابون أكثر من لاعب محترف فى أوروبا، وعلى رأسهم أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزى، لذا يرى كيروش أنها تجربة قوية للفراعنة بعد ضمان التأهل، بالإضافة إلى رغبة كيروش فى تحسين ترتيب الفراعنة فى تصنيف الفيفا قبل قرعة الدور الثانى بالتصفيات على أمل اقتحام قائمة الخمسة الكبار فى أفريقيا.