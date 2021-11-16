توفى والد الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، صباح اليوم الثلاثاء. وأعلن عماد الدين حسين خبر وفاة والده على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال إن الدفن سيكون عصر اليوم، والعزاء في قرية التمساحية، بمركز القوصية، محافظة أسيوط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة والد الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ عماد الدين حسين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.