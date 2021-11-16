/661553/إتحاد-أمهات-مصر-يجري-استطلاع-رأي-حول-مدى-تشجيع-المعلمين-للطلاب

أجرى اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، برئاسة عبير أحمد، استطلاع رأي علي صفحة الإتحاد موجه لأولياء الأمور والطلاب، تضمن: هل يشجعك معلمك على تقديم أداء أفضل والتفوق في الدراسة؟

اتحاد أمهات مصر

وجاءت نتيجة الاستطلاع التي شارك فيها شريحة من أولياء أمور الطلاب بمختلف المراحل التعليمية: لا علي الإطلاق 51%، وأحيانا 33%، ونعم دائما 16%، وسط تفاعيل كبير من جانب أولياء الأمور من الأمهات والطلاب، الذين علقوا علي الأمر وكيف يتم تعامل المعلمين مع أبنائهم سواء بالايجاب أو السلب.

وقالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الهدف من الاستطلاع هو حث المعلمين علي تشجيع ودعم الطلاب علي التفوق والتميز في دراستهم، لافته إلي أن في كل مهنة فيها وفيها، مؤكده أن المعلم هو أساس العملية التعليمية ولهم كل الإحترام والتقدير.

وتفاعل أولياء الأمور من الأمهات علي صفحة إتحاد أمهات مصر، في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "كل مدرس وله أسلوبه فى التعامل مش هنقدر نعمم،

منهم من يشجع ومنهم من يحبط ولكن كل مدرس أكيد عاوز الطالب بتاعه يكون متفوق لأن تفوق الطالب يعتبر شهادة لتفوق المدرس".

وأضافت ولي أمر أخري: "فى الوقت الحالى 50% يمكن بيعطوا طاقات إيجابية والباقى دمار شامل للنفسية"، وتابعت أخري: "فعلا في بعض مدرسين بتحفز الولاد علي تفوقهم وفي مدرسين بتتصيد الأخطاء وعلي أقل حاجه ممكن تنقصه في الإختبار".

وذكرت ولي أمر: "مدرسين المدرسه مع الأسف العام الحالى بعضهم يستخدموا العنف مع الطلاب وبعضهم يبحث عن الدروس الخصوصية والمجموعات حتى لو بالإجبار، وقله من مدرسين المدارس يحفذوا الطالب، أما على النقيض تماما فلدينا معلمه تعتبر أم ثانيه لأولادى ربنا يبارك فيها وهى لا تبحث عن أى ماديات، تحيه وتقدير لكل معلم يعامل الأولاد كأبنائه".

وقالت ولي أمر: "طبعا المدرس هو عامل أساسى فى تشجيع الطالب ليكون أفضل وليتفوق بس للأسف مش كلهم فى أساتذة محترمه كتير بيحفزوا الأولاد عن طريق الإمتحانات الشهرية والمكافآت والجوائز الرمزية لهم، وفى نموذج أكثر من سئ يحبط الطالب وينزل به الأرض ودائما كلمة فاشل على لسانه له، خلينا نقول إنه فيه وفيه".