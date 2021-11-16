أسعار العملات مقابل الجنيه.. اليوم

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء، والتي تشهد تباينا واصخا في البنوك حيث استقر الدولار أمام الجنيه عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

وتباين سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى، حيث سجل20.96 جنيه للشراء، 21.18 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 21.37 جنيه للشراء، 21.72 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية

وننشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، جاءت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم كالتالى:

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري استقر عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو أمام الجنيه المصرى، تباين حيث سجل 17.76 للشراء، 17.92 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 18.04 للشراء، 18.39 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.