يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء، والتي تشهد تباينا واصخا في البنوك حيث استقر الدولار أمام الجنيه عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع.
أسعار العملات اليوم
وتباين سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى، حيث سجل20.96 جنيه للشراء، 21.18 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 21.37 جنيه للشراء، 21.72 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
أسعار العملات فى كافةالبنوك المصرية
وننشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، جاءت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم كالتالى:
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري استقر عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو أمام الجنيه المصرى، تباين حيث سجل 17.76 للشراء، 17.92 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 18.04 للشراء، 18.39 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار العملات مقابل الجنيه.. اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.