/661547/تاريخ-مواجهات-البرازيل-والأرجنتين-فى-تصفيات-كأس-العالم-2022

يستضيف منتخب الأرجنتين على ملعب سان خوان ديل بيثينتينيرو منتخب البرازيل في الجولة 14 من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً يوم الأربعاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أول مواجهة جمعت بين منتخب الأرجنتين والبرازيل في بطولة سودا أمريكانو عام 1916 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين.

في بطولة كوبا أمريكا، التقى المنتخبان في 34 مباراة، كان الفوز حليف البرازيل في 10 مباريات، بينما حلّ التعادل 8 مرات، مع تحقيق الأرجنتين لـ16فوز.

أما في كأس العالم، التقى الفريقان 4 مرات، فازت البرازيل مرتين وتعادلت واحدة وخسرت مرة واحدة كانت في دور الـ16 من نسخة 1990.

كأس القارات، مباراة واحدة جمعت بين الفريقين كانت في نسخة ألمانيا 2005 وسحقت البرازيل غريمتها الأرجنتين برباعية لهدف آنذاك.

وفي تصفيات كأس العالم، فازت البرازيل في 4 مباريات وتعادلت في 2 مع فوز الأرجنتين في مباراتين.

هكذا، يكون إجمالي المباريات الرسمية التي لُعبت بين البرازيل والأرجنتين 43 مباراة، كان الفوز من نصيب السامبا في 17 منها، مقابل 19 مباراة للتانجو، وحلّ التعادل في 11 مرة.

تتويج بالميدالية الذهبية

ومن ناحيه اخري توج منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية بمسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب الفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 2/1، وأحرز هدفي البرازيل كل من: ماتيوس كونيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ومالكوم فيليبي في الدقيقة الـ 108، بينما أحرز هدف إسبانيا الوحيد ميكيل أويارزابال في الدقيقة الـ 61 من زمن المباراة.

يذكر أن منتخبنا الوطني، كان قد ودع البطولة عقب الخساراة امام منتخب البرازيل في الدور ربع النهائي.

واستفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.