/661551/النائب-أيمن-أبو-العلا-يتقدم-ببيان-عاجل-لرئيس-الحكومة-ووزير-النقل-بشأن-حفرة-الموت-بمحيط-جامعة-زويل-بأكتوبر
تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي موجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى و الفريق كامل الوزير، وزير النقل بشأن «حفرة الموت بسبب أعمال الإنشاءات بمحيط جامعة زويل بإكتوبر».
دوت الخليج تفاصيل تقدم النائب أيمن ابو العلا ببيان عاجل
حفرة الموت فى محيط جامعة زويل
وأكد النائب أيمن أبو العلا أنه خلال الساعات القليلة الماضية تلقي العديد من الشكاوى جراء أعمال الإنشاءات التى تتم من خلال وزارة النقل بمحيط جامعة زويل بإكتوبر، وإهمال كبير من الشركات القائمة على هذه الأعمال، حيث قيام العمال بعمل«حفرة كبير ة» بطريق الحي الإيطالي عمقها أكثر من 2.5متر دون إتخاذ أى إجراءات التوعية بشأنه أو وضع الإرشادات الخاصة بتفاديها مثلما تفعل جميع الشركات بمختلف المشروعات التى تتم بمختلف أنحاء الجمهورية.
ولفت إلى أن المستشفيات المحيطة بالمنطقة تلقت العديد من الإصابات جراء هذا الإهمال حيث سقط بها مواطن كان يستخدم دراجته النارية وتعرض لكسور بمختلف أنحاء جسده، بجانب سقوط سيارة كاملة بها تعرض من فيها لإصابات بالغة أيضا وهو أمر لابد من التحرك العاجل من جانب الجهات المعنية بشأنه حرصا على صحة وسلامة المواطنين وحفاظا على الأعمال التى تتم فى المشروعات القومية.
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