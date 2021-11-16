الليلة..سميرة سعيد تتألق على مسرح الأوبرا بحفل انطلاق الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا

/661552/الليلةسميرة-سعيد-تتألق-على-مسرح-الأوبرا-بحفل-انطلاق-الملتقى-الخامس-لمؤسسة-أولادنا

تستعد الفنانة المتألقة سميرة سعيد لتقديم أغنية جديدة، بصحبة أولادنا بعنوان “جهاز تسجيل”، وذلك ضمن فاعليات الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا التي من المقرر أن تنطلق اليوم في السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء.

دوت الخليج يرصد حفل سميرة سعيد بمؤسسة أولادنا

يقام ملتقى أولادنا هذا العام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرئاسة سهير عبد القادر، تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا" ويجمع بين مهرجان الفنون و الفلكلور الأفروصينى، وملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة.

ويشارك في المهرجان 31 دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية ومنها وزارة الثقافة. ووزارة السياحة، وزارة الشباب والرياضة ، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.

سميرة سعيد تتوقف عن الغناء بمهرجان الموسيقى العربية

هاجمت الديفا سميرة سعيد المايسترو محمد عرام، خلال الحفل الذي أحيته على مسرح «النافورة» في مهرجان الموسيقى العربية الدورة الـ30.

وتوقفت سعيد عن الغناء خلال تأديتها لأغنية «قال جاني بعد يومين» وعاتبت المايسترو محمد عرام حيث اختلف معها في المقامات الموسيقية مما جعلها ترتبك على المسرح، وقالت له: "ليس هذا ما اتفقنا عليه، لقد بدأت من نقطة أخرى".

هذا وقد عبرت سميرة سعيد عن سعادتها وفخرها بمشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية لأنه المكان الذي يشترك فيه كل مبدعين مصر والوطن العربي ليتذوق الجمهور الفن الجميل والأصالة، ووجهت الشكر لوزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وقدمت سميرة سعيد باقة من أروع أغانيها منها «هوا هوا» و«محصلش حاجة» و«مون شيري» و«لعلمك أنت» و«سوبر مان» و«آه بحبك».

زياد برجي يشارك سميرة سعيد إحياء حفل مهرجان الموسيقى العربية

و شاركها في فقرات الحفل النجم اللبناني زياد برجي، والذي يقدم مجموعة من أعماله الغنائية من أشهرها أغنية «شو حلو)، التي حققت نجاحاً كبيرا في عام 2017.

كما قدم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى وذلك فى السابعة مساء على المسرح الخارجي

و«واحشني بصحيح» و«ايه سهرني».