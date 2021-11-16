/661556/عاصي-الحلاني-يحيي-حفل-غنائي-بعمان-ضمن-احتفلات-ليلة-رأس-السنة

يستعد المطرب عاصي الحلاني لإحياء حفل غنائي جديد في إطار الإحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية والتي تتزامن مع 31 من شهر ديسمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل الفنان عاصى الحلاني بعمان

ويقدم الحلاني خلال حفله بالعاصمة الأردنية عمان، باقة من أفضل أغنياته التي لاقت صيتا واسعا بين الجمهور، الذي يتفاعل معها بشكل ملحوظ.

عاصي الحلاني بمهرجان الموسيقى العربية

هذا وأحي النجم اللبناني عاصي الحلانى أحيا واحدة من أقوى حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين ، على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، الأسبوع الماضى ، وبدأ الحفل بأغنية "كبيرة يا مصر"، وبعدها قدم عددًا من الأغاني منها (يا طير وجن جنوني وبحبك وبغار وإن كان عليا وقولي جاية وأني مارق مريت وطول عمري بسمعهم)، كما قدم أغنية "سواح" للعندليب عبد الحليم حافظ، واختتم حفله بأغنية أحلف بسماها وبترابها.

احتفلات النجوم بليلة رأس السنة

ومن المقرر أن يحيي المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، حفل غنائي جديد، بمدينة أبو ظبي وذلك في يوم 31 ديسمبر، ضمن احتفالات ليلة رأس السنة، والذي من المقرر أن يقدم خلاله أغنيته الجديدة «دق القلب»، من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي، وألحان الفنان العراقي نور الزين، ويجدد تعاونه في التوزيع الموسيقي ومكساج وماستر مع الفنان حسام كامل، وقد تميز اللحن والتوزيع باستخدام الآلات الغربية إلى جانب الإيقاع الخليجي الممزوج بالعراقي.

أما وائل الكفوري فيستعد لإحياء حفل غنائي جديد بدولة الكويت، وذلك في يوم 29 ديسمبر المُقبل في مدينة اسطنبول، تزامنا مع ليلة رأس السنة.

وروج وائل كفوري للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ويحيي وائل كفوري ، سلسلة من الحفلات خلال الفترة المُقبلة، بعد حادث السير الذي نجى منه، أول هذه الحفلات يوم الجمعة المُقبلة 19 نوفمبر مع الفنانة هيفاء وهبي بأحد فنادق مدينة دبي الإماراتية، والآخر يوم 17 ديسمبر على مسرح المجاز بمدينة الشارقة الإماراتية مع الفنان ملحم زين.