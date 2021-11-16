/661557/إيناس-عبد-الحليم-منتدي-شباب-العالم-في-نسخته-الرابعة-رسالة-للعالم-بأمن-وأمان-مصر-في-ظل-كورونا

أشادت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بعودة منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنه رسالة للعالم أجمع بأن مصر بلد الأمن والامان خاصة في ظل أستمرار جائحة فيروس كورونا القاتل.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة ايناس عبد الحليم بشأن عودة منتدي شباب العالم

منتدى شباب العالم

وأشارت الدكتورة ايناس عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، إلى أن منتدي شباب العالم هو منصة حوارية بين شباب العالم، كما انها فرصة جادة لتبادل الخبرات والثقافات بين الشباب وفرصة للتعبير عن أرائهم في مختلف القضايا التي تُثير الرأي العام، في الاونة الاخيرة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه منذ أن انطلق النسخة الأولى لمنتدي شباب العالم في عام 2017 وحظى باهتمام كبير بين فئة الشباب في العالم وتصاعد تدريجيا مع تحول المنتدى لحدث دولي سنوي، ينتظره جموع الشباب من العام للأخر للمشاركة فيه، خاصة وأنه يوفر فرصة مثمرة للتواصل مع صانعى القرار والمفكرين حول العالم.