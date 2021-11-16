وزيرة الهجرة تهنئ المصرى الأسترالى دانيال نور لفوزه بشخصية العام

جدة - نرمين السيد - هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور المصرى الأسترالى دانيال نور، لاختياره شخصية العام فى "New south wales" الأسترالية.





وأشادت وزيرة الهجرة فى بيان اليوم، بما قدمه دانيال نور من خدمات إنسانية للمرضى والمهمشين فى العديد من المناطق، خلال جائحة كورونا، وحرصه على الدعم النفسى والطبى لهؤلاء المرضى، ضمن مبادرة "street side Medics"، التى دشنها وعددا من أصدقائه فى القطاع الطبى.

كما ثمنت وزيرة الهجرة جهود الشباب المصريين بالخارج، وحرصهم على بذل أقصى جهد ممكن لرفعة اسم بلدهم، وإعلاء قيم المحبة والإنسانية، مؤكدة أن المعدن المصرى والمصريين بالخارج حريصون على العطاء والتعاون.

ورغم عمل دانيال نور، بكامل طاقته فى مستشفى "Royal North Shore" إلا أنه قاد فريقا قوامه 145 متطوعا، انتشروا فى أنحاء "نيو ساوث ويلز" قدموا مساعداتهم لأكثر من 300 مشرد، ما جعله على رأس قائمة الشباب المكرمين.

تعد المبادرة التى دشنها دانيال، مبادرة غير هادفة للربح، وجاء تكريمه ضمن 4 شخصيات قدمت جهودا استثنائية للمواطنين خلال جائحة كورونا.