إنفوجراف.. إزالة تعديات جديدة على نهر النيل فى 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حاليا، حيث تواصل الوزارة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

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