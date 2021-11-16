مبادرة جديدة لتعقيم وتطهير المصالح الحكومية والشوارع فى شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة بإطلاق مبادرة جديدة لتعقيم وتطهير المصالح الحكومية والشوارع والمنازل فى مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك تحت إشراف أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.





وأكد المحافظ فى تصريح اليوم الثلاثاء، على مشاركة ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريتى الصحة والطب البيطرى وجمعية الهلال الأحمر المصرى فى المبادرة التى تستهدف تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمحال التجارية والصيدليات والمنازل ومختلف المنشآت فى مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف أن المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بمختلف مدن المحافظة بالكامل، مشيرا إلى أن عمليات التعقيم والتطهير ستتم يوميا، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب منع دخول العاملين بالمصالح الحكومية ومديريات الخدمات إلى مقار عملهم إلا بعد الحصول على تطعيم كورونا طبقا لقرار مجلس الوزراء.

من جانبه، أكد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة والمشرف على المبادرة استمرار أعمال التعقيم والتطهير لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية على مستوى المحافظة ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى قيام مديرية الشباب والرياضة بتعقيم وتطهير نادى شباب مصر ومكتب البريد الرئيسى وبنك ناصر الاجتماعى وبنك التنمية والائتمان الزراعى، وكذلك قيام مديرية الطب البيطرى بتعقيم وتطهير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، علاوة على تعقيم وتطهير عدد كبيرة من المنشآت الصحية والتعليمية والحكومية على مستوى المحافظة خلال الفترات الماضية.

وكانت المصالح الحكومية فى محافظة شمال سيناء قد بدأت - أمس - فى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع الموظفين الذين لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا من الدخول إلى مقار عملهم، كما بدأت جامعة العريش اعتبارا من أول أمس بمنع دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى الحرم الجامعى والكليات المختلفة بدون تطعيم، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.