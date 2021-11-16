انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالفيوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الفيوم، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية الثالثة لعام 2021م، لتحصين الماشية "الجاموس، والأبقار، والأغنام، والماعز"، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، فضلا عن ترقيم وتسجيل الماشية، والتى بدأت فعالياتها اليوم وتستمر حتى تحقق المستهدف منها.





أوضح الدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، أن الحملة تبدأ أعمالها بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها، وتحصينها، للوقاية من الأمراض بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، من خلال 94 وحدة بيطرية.

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربى الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، مع استمرار الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين.

وكشف مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، أن الحملة تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية، لافتا إلى ضرورة تعاون كل الجهات المعنية، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة.

وتناشد محافظة الفيوم، مربى الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال أعمال الحملة بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، من أجل المحافظة على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض، والعمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة التى تهدف إلى التوعية والتعريف بأساليب التربية السليمة للماشية.