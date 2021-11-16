انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالفيوم

أوضح الدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، أن الحملة تبدأ أعمالها بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها، وتحصينها، للوقاية من الأمراض بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، من خلال 94 وحدة بيطرية.
وأضاف مدير المديرية، أن المديرية استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربى الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، مع استمرار الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين.
وكشف مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، أن الحملة تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية، لافتا إلى ضرورة تعاون كل الجهات المعنية، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة.
وتناشد محافظة الفيوم، مربى الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال أعمال الحملة بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، من أجل المحافظة على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض، والعمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة التى تهدف إلى التوعية والتعريف بأساليب التربية السليمة للماشية.
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