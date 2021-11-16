صور.. رئيس جامعة سوهاج يتابع دخول الطلاب المطعمين بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج صباح اليوم بوابة الدخول للحرم الجامعى، لمتابعة الطلاب والاطلاع على شهادات التطعيم التى تثبت حصولهم على لقاح كورونا، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بعدم دخول منتسبى الجامعة غير المطعمين.





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