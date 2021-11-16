جامعة القاهرة تعلن موعد فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنهاء الاستعدادات لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى الحالى 2021 - 2022، ومن المقرر فتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات، بعد غد الخميس وحتى الثانى من ديسمبر المقبل، بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، فى تصريح اليوم الثلاثاء، إنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية بالجامعة والعمل على متابعة الانتخابات بداية من فتح باب التقدم والترشح، وفترة الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج.

وشدد على عدم السماح بالتدخل فى إرادة الطلاب والإصرار على انتخابات شفافة ونزيهة، وعدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية أو الطائفية، وأن تكون الدعاية شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب، لافتا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من حيث مراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة الطبية أثناء التقديم أو الاقتراع للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

ومن المقرر، أن تبدأ عملية انتخابات اتحادات الطلاب بفتح باب الترشح يوم 18 نوفمبر الجارى، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وجولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهى الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.