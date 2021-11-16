تعرف علي بديل "محمد صلاح" أمام الجابون في تصفيات كأس العالم

ينوى الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش إجراء بعض التغييرات على تشكيل المنتخب أمام الجابون اليوم فى تصفيات كأس العالم، واستقر الجهاز الفنى على إراحة محمد صلاح فى مباراة اليوم، حيث لن يشارك فى التشكيل الأساسى.

كما استقر الجهاز الفنى للمنتخب على بديل محمد صلاح فى تشكيل المنتخب أمام الجابون اليوم، حيث سيدفع بأحمد ياسر ريان فى مركز الجناح الأيمن كبديل لمحمد صلاح.

ويخوض منتخب مصر مباراة اليوم بهدف الفوز رغم أن نتيجتها غير مؤثرة بعد ضمان التأهل للمرحلة الفاصلة، حيث يرغب الخواجة فى التأكيد على زعامة المجموعة والتصدر بفارق كبير عن أقرب المنافسين، بجانب امتلاك منتخب الجابون أكثر من لاعب محترف فى أوروبا، وعلى رأسهم أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزى، لذا يرى كيروش أنها تجربة قوية للفراعنة بعد ضمان التأهل، بالإضافة إلى رغبته فى تحسين ترتيب الفراعنة فى تصنيف الفيفا قبل قرعة الدور الثانى بالتصفيات على أمل اقتحام قائمة الخمسة الكبار فى أفريقيا.

وشهدت الساعات الماضية تركيز الجهاز الفنى للمنتخب على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى مباراة أنجولا الأخيرة بالتصفيات، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2 / 2، حيث شاهد كيروش المباراة مع اللاعبين أكثر من مرة وحرص على شرح الأخطاء منعا لتكرارها في المباريات المقبلة.

ويعانى منتخب مصر من بعض الغيابات أمام الجابون اليوم، أبرزهم أكرم توفيق الظهير الأيمن الذى يغيب للإيقاف بعد حصوله على إنذارين، وعبد الله السعيد للإصابة فى العضلة الخلفية، وأحمد فتوح للإصابة فى الرباط الخارجى للركبة.