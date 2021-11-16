شيكابالا يجهز دعوى ضد اتحاد الكرة للتعويض عن فترة الإيقاف

يجهز محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن نادى الزمالك دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة للمطالبة بتعويض مالى عن الأضرار الفنية والنفسية عن فترة الإيقاف، وابتعاده عن المشاركة فى المباريات، على خلفيات أحداث مباراة الزمالك والبنك الإهلى فى الموسم الماضى ومراسم تسليم درع الدورى.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة للمطالبة بتعويض مالى، خاصة أن شيكابالا حصل على حكم من مركز التسوية والتحكيم برفع الإيقاف نتيجة عدم خضوعه لتحقيقات فى الواقعة، إلا أن اتحاد الكرة تمسك بتطبيق العقوبة ورفض رفع الإيقاف.

من ناحية أخرى قال عدلى القيعى، مسئول التعاقدات السابق بالنادى الأهلى، إن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خلال الوقت الحالى، وقّع من قبل للنادى الأهلى.

وأضاف عدلى القيعى، فى تصريحات تليفزيونية: "شيكابالا كانت رغبته الانضمام للنادى الأهلى عندما كان فى باوك اليونانى".

وتابع: "شيكابالا قام بالاتصال بي من أجل الانضمام للأهلي عندما كان فى باوك اليوناني وقال لى الزمالك غير مهتم بضمى، ثم فى نهاية الأمر قام بتغيير رأيه".

وتابع: "أحمد حسن ومحمد بركات هما الصفقتان الأصعب فى مشوارى مع التعاقدات داخل النادى الأهلى".