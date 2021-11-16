في مستهل زيارته الرسمية لدولة المجر..المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيس جمهورية المجر

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دوت الخليج يرصدتفاصيل زيارة رئيس البرلمان الي دولة المجر

في مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب على أن العلاقات المصرية – المجرية راسخة وعميقة وتاريخية، مؤكداً على أن البلدين لديهما إرادة حقيقية لتعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، ومُشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، والذي تُمثل الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى انعكاساً حقيقياً له.

العلاقات المصرية المجرية

من جانبه، رحب يانوش آدير رئيس الجمهورية المجري بالوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مؤكداً على أن مصر والمجر لديهما العديد من القواسم المُشتركة، ومُشيداً بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، والذي يتلائم مع العلاقات الوطيدة والتاريخية بين البلدين، ومشيراً إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى المجر مؤخراً، والتي تأتي كامتداد أصيل لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى متميز ومتقدم.