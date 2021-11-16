/661560/رئيس-جامعة-سوهاج-يتابع-دخول-الطلاب-المطعمين-بلقاح-كورونا-للحرم-الجامعي

تابع الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج صباح اليوم بوابة الدخول للحرم الجامعي، لمتابعة الطلاب والاطلاع علي شهادات التطعيم التي تثبت حصولهم على لقاح كورونا، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدم دخول منتسبي الجامعة غير المطعمين، يصاحبه الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي.

رئيس جامعة سوهاج يتابع دخول الطلاب المطعمين بلقاح كورونا للحرم الجامعي

وخلال جولته شدد رئيس الجامعة على إلتزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء دخولهم الجامعة، كإجراء وقائي، وتنفيذ كافة الإجراءات والضوابط التي وضعتها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك حرصاً علي صحة وسلامة جميع منتسبيها.

على جانب أخر أكد حسن علم الدين، رئيس مجلس الادارة أن القافلة الطبية لتلقى لقاح كورونا، ساعدت كبار السن وحفزتهم لأخذ اللقاح، ووفرت الكثير على المواطنين في الذهاب والاياب لاماكن أخرى من أجل تلقى اللقاح.

قافلة طبية لتلقى لقاح كورونا بقرية بنهو شمال سوهاج

وأكد الدكتور محمد محروس، نائب مدير إدارة طهطا الصحية، أن مديرية الصحة بسوهاج، بقيادة الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تسعى للانتقال في كافة الاماكن التى يتجمع بها الاهالي من أجل التسهيل في عملية الحصول على اللقاح.

سبق وأكد المحاسب سامح شحاتة، أمين حزب مستقبل وطن مركز طهطا، شمال سوهاج، أن أعضاء الامانة اليوم استقبلوا المواطنين لتلقي لقاح كورونا، وقدموا كافة التسهيلات لهم. وقال حسام أبوضيف، أمين المتابعة، أن الحزب قام بعمل قافلة طبية لتلقي لقاح كورونا، ضمن الفعاليات التي يقوم بها حزب مستقبل وطن على مستوى مصر، وكانت القافلة داخل الوحدة الصحية بقرية نجع حمد، واخرى بقرية كوم بدر غرب طهطا.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث تستهدف الفاعلية التصدي لمواجهة فيروس كورونا ونشر الوعي والتصدي للموجة الثالثة، وذلك إيماناً بالمسئولية المجتمعية للحزب.

على جانب أخر قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم عدد 5 كراسي متحركة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك في استجابة سريعة لمطالبهم ويرصد دوت الخليج التفاصيل. جاء ذلك في إطار مبادرة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لتوفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، والكراسي المتحركة بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة من غير الخاضعين للتأمين الصحي.

وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص من ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة، موجها بسرعة دمج بعض الحالات المتسربة من التعليم في مدارس التعليم المجتمعي، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.