/661561/مشاهدة-مباراة-مصر-والجابون-على-أون-تايم-سبورت-تردد-القناة

يدخل منتخب مصر مباراته اليوم السبت أمام نظيرة الجابون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصر، ضمن تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج مشاهدة مباراة مصر والجابون على أون تايم سبورت (تردد القناة):

التردد أون تايم سبورت

تردد القناة 11861

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معامل تصحيح الخطأ 6/5.

المنتخبات التي تأهلت للدور النهائي

حسمت أربع منتخبات من القارة الأوروبية للتأهل للدور النهائي من تصفيات القارة السمراء المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وجاء المنتخب الوطني أول المتأهلين وعلى رأسهم من المجموعة السادسة، بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وبفارق أربع نقاط على المنتخب الجابوني، صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

خاض منتخب مصر 4 مباريات أمام الجابون حقق الفوز في 3 مواجهات والتعادل في مباراة ونجح في تسجيل 11 وأهتزت شباكة مرة وحيدة .

وجاءت المباراة الأولي في كأس الأمم الأفريقية 1994 بتونس فاز منتخب مصر على الجابون (4 – 0) في مستهل مشواره بالبطولة سجل الأهداف كل من: بشير عبدالصمد " هدفين " وأيمن منصور وحمزة الجمل

ثم كرر منتخب مصر نفس النتيجة في لقاء ودي سنة 2000 أقيم في أسوان وسجل الأهداف أحمد صلاح حسني، حسام حسن، عبدالحليم على وعبدالظاهر السقا.

وتفوق منتخب مصر أيضا بهدفين مقابل لاشئ في لقاء ودي آخر في 2004 وسجل الاهداف حسام حسن " هدفين ".

وفي المباراة الاخيرة إنتهت بنتيجة 1/ 1 خلال المباراة التي أقيمت بالجابون ضمن الجولة الثانية للتصفيات الإفريقة الحالية والمؤهلة للمونديال وسجل هدف منتخب مصر مصطفى محمد .

تشكيل منتخب مصر للمتوقع أمام الجابون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، محمد حمدي.

خط الملعب: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف، أحمد ياسر ريان، مروان حمدي.

الجدير الذكر أن منتخب مصر ضمن رسمياً الصعود للمرحلة النهائية بعدما تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المنتخب الجابوني.