/661562/الخميس-المقبل-أحمد-فهمي-ضيفا-على-برنامج-حبل-سري

يحل الفنان أحمد فهمي، ضيفا على برنامج «حبل سري» المذاع عبر قناة القاهرة والناس، والذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم في يومي الخميس والجمعة.

دوت الخليج يرصد ضيافة حبل سري للفنان أحمد فهمي

ويتحدث أحمد فهمي خلال البرنامج عن الشائعات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، فيما يكشف عدد من أسراره العملية والشخصية، التي ينتظر الجمهور معرفتها، وذلك في تمام الساعة 11 من مساء يومي الخميس والجمعة.

برنامج حبر سري

هذا ويستضيف برنامج حبر سري، مع الإعلامية أسما إبراهيم، عددًا كبيرًا من نجوم الوسط الفني، وتحاور "أسما" النجوم في حلقات البرنامج لتكشف عن كواليس وأسرار أعمالهم الفنية ومسيرة النجاحات، فضلًا عن التطرق لأسئلة تتناول حياتهم الخاصة في حلقات مليئة بالمفاجآت والأفكار المبتكرة في توجيه الأسئلة للضيوف.

فريق برنامج حبر سري

وانتهى فريق عمل برنامج حبر سري المقرر إذاعته قريبًا على قناة "القاهرة والناس"، من كافة التجهيزات وأعمال الديكور على أعلى مستوى خلال الشهور الماضية، لينطلق البرنامج تحت شعار "هاتشوف النجوم في عز الضهر"، حيث يحل عدد من نجوم الصف الأول ضيوفا على الإعلامية أسما إبراهيم خلال الحلقات الأولى.

ويحضر في الحلقات الأولى من البرنامج، مجموعة من النجوم؛ على رأسهم: أصالة وأحمد فهمي وحسن الرداد والراقصة فيفي عبده والنجمة اللبنانية نيكول سابا، إضافة إلى أسماء شهيرة من نجوم الرياضة والمجتمع والشخصيات العامة.

أحمد فهمي يتعاقد على فيلم جديد بعنوان «مستر إكس»

ومن ناحية أخرى، تعاقد الفنان أحمد فهمي مؤخرًا على تقديم بطولة فيلم جديد يحمل اسم «مستر إكس» بالتعاون مع المخرج رامي إمام، وتجري الشركة المنتجة في ترشيح وتعاقد مع باقي أبطال الفيلم من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

ويستعد أحمد فهمي خلال الفترة القادمة لخوض بطولة مسلسل درامي جديد مأخوذ عن قصة «سفاح الجيزة» الحقيقة، ليحمل العمل عنوان «السفاح»، ويتكون المسلسل من 8 حلقات، والمقرر عرضه عبر منصة شاهد الإلكترونية بعد البدء في تحضيره خلال الفترة المقبلة.