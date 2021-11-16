/661563/إنعقاد-المنتدى-الإستراتيچي-الأول-نحو-تحقيق-التنميه-المستدامه-٢٠٣٠

تبدأ فاعليات المنتدي الاستراتيچي الاول نحو تحقيق التنميه المستدامه ٢٠٣٠ فى يوم ١٦ نوفمبر الى ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبرئاسة كل من الدكتور خالد الذهبى رئيس المركز، والدكتور. أيمن مسلم مؤسس المجلس المصري للبناء الاخضر واستاذ بجامعه كاليفورنيا.

دوت الخليج إنعقاد المنتدى الإستراتيچي الأول نحو تحقيق التنميه المستدامه ٢٠٣٠ ويضم المنتدي عشرة محاور رئيسيه تشمل:- ١- الاسكان والمجتمعات المستدامة. ٢- البناء الخضر. ٣- المياه والزراعه المستدامة. ٤- الاقتصاد والاستثمار المستدام. ٥- منظومه التعليم المستدام. ٦- المواد صديقه البيئه وتدوير مخلفات البناء الصلبة. ٧- ترشيد استهلاك الطاقه والطاقه المتجددة. ٨- مكافحة الهجره غير الشرعيه وحياه كريمة. ٩- منظومة الطرق والنقل المستدام. ١٠- الصناعه المستدامة. ويتضمن اليوم الاول ونصف اليوم الثانى عشرة محاضرات رئيسيه يلقيها خبراء ومتخصصين في كل محور. على ان يتم تخصيص النصف الثاني من اليوم الثاني واليوم الثالث لانعقاد لجان متخصصه فى كل محور وتقديم ملخص نتائج كل لجنه والتى سوف تكون نواة فصول من كتيب مختصر يرسم الافكار الجديده فى كل محور للاستفاده منها فى تحقيق التنميه المستدامه ٢٠٣٠.

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