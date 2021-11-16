/661566/رئيس-البرلمان-العربي-يهنئ-الرئيس-أبو-مازن-والشعب-الفلسطيني بذكرى-إعلان-الاستقلال
هنأ صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم دولة فلسطين بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لإعلان وثيقة الاستقلال، معربا عن تمنياته للشعب الفلسطيني بالتقدم والازدهار ونيل الاستقلال.
دوت الخليج يرصد تهنئة رئيس البرلمان العربي الرئيس أبو مازن والشعب الفلسطيني بذكرى "إعلان الاستقلال"
اعلان استقلال فلسطين
وثمن "العسومي" مواقف فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في الدفاع عن قضية بلاده وقيادة النضال المشروع للشعب الفلسطيني لممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وحقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة .
وأكد رئيس البرلمان العربي، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى والمركزية، مشددا على دعم البرلمان العربي التام للسلطة الفلسطينية ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
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