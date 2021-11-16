/661568/بيانات-عاجلة-بسبب-سيول-أسوان-في-الجلسة-العامة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، استعراض عدد من البيانات العاجلة بشأن الأوضاع في أسوان، عقب ما تعرضت له من تقلبات جوية نتجع عنها أمطار وسيول ونتج عنه العديد من الأضرار.

قال النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب: تعرضت أسوان لسيول وأمطار لم نشهدها من قبل، مما تسبب في سقوط كثير من المنازل، وانقطاع الكهرباء والمياه، فضلا عن مشكلات العقارب، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.

تابع النائب في بيانه العاجل: ظننا أنه يوم القيامة بسبب ما حدث في الأيام الماضية، مطالبا الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلافي ما حدث في أسوان.

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: مسألة السيول تتكرر في صعيد مصر كل عام، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الأمر مثل قنا والبحر الأحمر وأسوان وقدمنا تقريرا لمجلس النواب.ط

طالب بكري، بتشكيل لجنة لمتابعة الأحوال لتكون همزة وصل بين البرلمان والحكومة، لاتخاذ اللازم في مواجهة تداعيات الأمطار والسيول.

ووجه مصطفى بكري، الشكر لحزب مستقبل وطن، على مبادرته في إنقاذ أهالي أسوان، قائلا: علينا الإشادة بأي مبادرة من المجتمع المدني أو الحكومة.

وأكد النائب أحمد محمد صالح، أن ما حدث في أسوان كان فوق طاقة المحافظة، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بدورها لإزالة آثار ما حدث، لاسيما وأن ما شهدته أسوان تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين.