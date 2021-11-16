«الأعضاء يوجهون الشكر لمبادرة مستقبل وطن»..مجلس النواب يستعرض بيانات عاجلة بشأن أزمة سيول أسوان

/661569/الأعضاء-يوجهون-الشكر-لمبادرة-مستقبل-وطنمجلس-النواب-يستعرض-بيانات-عاجلة-بشأن-أزمة-سيول-أسوان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، استعراض عدد من البيانات العاجلة بشأن الأوضاع في أسوان، عقب ما تعرضت له من تقلبات جوية نتجع عنها أمطار وسيول ونتج عنه العديد من الأضرار.

وقال النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب: تعرضت أسوان لسيول وأمطار لم نشهدها من قبل، مما تسبب في سقوط كثير من المنازل، وانقطاع الكهرباء والمياه، فضلا عن مشكلات العقارب، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.

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وتابع النائب في بيانه العاجل: ظننا أنه يوم القيامة بسبب ما حدث في الأيام الماضية، مطالبا الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلافي ما حدث في أسوان.

وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: مسألة السيول تتكرر في صعيد مصر كل عام، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الأمر مثل قنا والبحر الأحمر وأسوان وقدمنا تقريرا لمجلس النواب.

وطالب بكري، بتشكيل لجنة لمتابعة الأحوال لتكون همزة وصل بين البرلمان والحكومة، لاتخاذ اللازم في مواجهة تداعيات الأمطار والسيول.

ووجه مصطفى بكري، الشكر لحزب مستقبل وطن، على مبادرته في إنقاذ أهالي أسوان، قائلا: علينا الإشادة بأي مبادرة من المجتمع المدني أو الحكومة.

مجلس النواب يستعرض بيانات عاجلة بشأن أزمة سيول أسوان.. وبكري يشكر "مستقبل وطن"

وأكد النائب أحمد محمد صالح، أن ما حدث في أسوان كان فوق طاقة المحافظة، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بدورها لإزالة آثار ما حدث، لاسيما وأن ما شهدته أسوان تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين.